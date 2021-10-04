Минэнерго предлагает использовать инфраструктурные кредиты для модернизации электросетей низкого напряжения

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 октября. – Инфраструктурные кредиты могут использоваться для финансирования модернизации электросетей класса низкого напряжения, такое предложение высказал Евгений Грабчак на «круглом столе» Комитета Совета Федерации по экономической политике «Проектная деятельность в субъектах Российской Федерации».

Замминистра напомнил, что электрические сети в отличие от сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не попали в программу инфраструктурных кредитов.

«Хотели бы предложить рассмотреть распространение практики инфраструктурных кредитов на сети энергоснабжения малого класса напряжения», – сказал Евгений Грабчак.

Он отметил, что федеральные органы власти осуществляют все организационные мероприятия для обеспечения решения вопроса с реновацией сетей низкого напряжения.

«Министерство совместно с Правительством РФ разрабатывает соответствующие нормативно-правовые акты по консолидации сетей и по созданию условий для того, чтобы недобросовестные собственники отказывались от них, передавали сети в эксплуатацию добросовестным. Эти мероприятия предусмотрены и в плане законопроектной деятельности, и на уровне федеральных законов, и на уровне постановлений Правительства», – пояснил замглавы Минэнерго.

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