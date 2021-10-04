К 2024 году 50% объектов спорта планируется создавать с привлечением частных инвестиций

Source: Russia Ministry of Sport

В целях дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в стране Министерство спорта Российской Федерации разработало проект «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), одним из основных направлений которого является выстраивание взаимодействия с частными инвесторами. Это новый подход к поддержке проектов в сфере спорта. Ключевой показатель проекта – к 2024 году порядка 50% объектов спорта в стране должны создаваться с привлечением внебюджетных средств.

Об этом представители Минспорта России рассказали на сессии «Спортивные достижения: как активная позиция федерального регулятора приводит к росту региональных ГЧП-проектов» в рамках Российской недели ГЧП.

Директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Александр Росляков отметил: «В рамках проекта «Бизнес-спринт» у нас будет два ключевых направления. Первое – субсидии российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам (в 2022 году на эти цели заложено до 100 млн руб.). Второе направление – это поддержка проектов ГЧП (с 2023 года 3 млрд рублей ежегодно). По этим двум направлениям решения приняты, и чтобы приступить к запуску уже с 2022 года мы сейчас совместно с экспертным сообществом прорабатываем механизмы их реализации».

В разработке правил предоставления финансирования активное участие приняли ВЭБ.РФ, Национальный центр ГЧП и Сбер.

Директор Блока агента Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ Владимир Алныкин подчеркнул, что участники рабочей группы постарались дать рынку понятный механизм получения федерального софинансирования объектов спорта. Руководитель направления Центра ГЧП ПАО «Сбербанк» Алиса Смирнова отметила ряд позитивных моментом – чётко выстроена процедура отбора проектов и их критерии, утверждены требования к концессионным соглашениям, проработанные с экспертным сообществом.

В ходе сессии Александр Росляков также рассказал о реализуемых мерах поддержки спортивной отрасли. Он напомнил, что в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется софинансирование создания более 150 объектов спорта, из которых к вводу в эксплуатацию в этом году запланировано 68, из них:

∙ 24 универсальных физкультурно-оздоровительных комплекса;

∙ 16 плоскостных сооружений;

∙ 9 специализированных объектов спорта;

∙ 9 крытых ледовых катков;

∙ 9 плавательных бассейнов;

∙ 1 крытый футбольный манеж.

«Мы продолжаем расширять практику применения механизмов ГЧП. На платформе «РОСИНФРА» мы запустили специальный сервис, где представлены основные нормативные акты, меры поддержки, презентации, методические рекомендации», – пояснил директор Департамента.

Также в рамках сессии был представлен опыт Республики Саха (Якутия), Ленинградской и Калужской областей по строительству спортивных объектов на принципах ГЧП.

Пресс-служба Минспорта России

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