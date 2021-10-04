И. Святенко приняла участие в пресс-конференции, посвященной марафону «Компас женского лидерства»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в преддверии региональной российской недели Третьего Евразийского женского форума.

В преддверии региональной российской недели Третьего Евразийского женского форума председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела пресс-конференцию, посвященную марафону «Компас женского лидерства».

Евразийский женский форум — это мероприятие, которое ждет все мировое сообщество

«Евразийский женский форум — это мероприятие, которое ждет все мировое сообщество. Искренне надеемся на участие наших иностранных гостей и понимая, что в мы живем в такой непростой эпидемиологический период, предлагаем разные форматы участия — от гибридного и онлайн до очного присутствия», — отметила сенатор.

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«Евразийский женский форум проходит раз в три года и сейчас есть особый интерес к этой замечательной площадке среди женщин ученых, политиков, предпринимателей. Региональная неделя — новый пилотный проект, который расширит возможности Евразийского женского форума. Гибридный формат мероприятий позволит выступить всем, кто хочет принимать участие в марафонах и других мероприятиях. Смогут выступить те, у кого есть чем поделиться со всеми женщинами мира», — сказала Инна Святенко.

Инна Святенко

Комментируя вопросы, которые были заданы в ходе пресс-конференции, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области пояснила, что в соответствии с широким запросом регионов к участию в форуме организационным комитетом принято решение о проведении российской региональной недели, которая пройдет c 5 по 11 октября. «Каждый день будет посвящен определенной теме. В частности, участников ждут дискуссии о Национальной стратегии в интересах женщин, вопросы сохранения здоровья, тренды развития женского предпринимательства, новые подходы к участию женщин в развитии сельских территорий и агропромышленного комплекса», — сообщила вице-спикер СФ.

Галина Карелова отметила, что региональная российская неделя в этом году — неотъемлемая часть Евразийского женского форума, который уже давно стал беспрецедентным событием, авторитетной международной площадкой, где на самом высоком уровне ведется диалог по вопросам обеспечения глобальной безопасности, укрепления международного сотрудничества, достижения цифрового баланса, устойчивого экономического роста и социального прогресса, трансформации здравоохранения, решения глобальных проблем экологии и климата.

Марафон «Компас женского лидерства» откроет Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Он станет одним из многих мероприятий, посвящённых региональной повестке, и пройдет в смешанном – онлайн и офлайн формате 8 октября.

В марафоне примут участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В этом году нам удалось объединить талантливых женщин всей страны от Калининграда до Камчатки. Основными темами региональной недели станут поддержка экономической и деловой активности женщин в регионах России, специфика предпринимательства, в том числе в социальной сфере, развитие высокотехнологичных отраслей, «зелёной» экономики, туризма, сельского хозяйства. Участники обсудят наиболее острые проблемы регионов, сформируют эффективные подходы к их решению», — прокомментировала Галина Карелова.

Третий Евразийский женский форум пройдет 13–15 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге.

В деловую программу Третьего Евразийского женского форума вошли десятки мероприятий, которые состоятся в музейно-выставочном комплексе «Вселенная воды» и в Таврическом дворце. Традиционно состоятся экспертные площадки, организуемые международными организациями и объединениями, среди которых: выездное заседание «Женской двадцатки» и заседание делового женского альянса БРИКС. Запланированы специальные сессии с ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирным банком.

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