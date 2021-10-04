Евгений Грабчак оценил применение технологии дистанционного управления на подстанции 220 кВ «Белорусская» в Москве

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 октября. – Евгений Грабчак оценил применение технологии дистанционного управления на подстанции ПАО «Россети Московский регион» «Белорусская».

Компания впервые в России внедрила технологию дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА на высоковольтных подстанциях.

«По результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем применении и масштабировании проекта, однако уже сейчас можно сказать, что подобная схема работы полностью соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика»», – отметил Евгений Грабчак.

Проект разработан и реализуется в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы специалистов компании, входит в ведомственную программу «Единая техническая политика – надёжность электроснабжения» Минэнерго. Технология не имеет аналогов в России и сейчас проходит опытно-промышленную эксплуатацию на трёх питающих центрах Москвы – подстанциях 220 кВ «Белорусская» и «Кожевническая», подстанции 110 кВ «Люблино» филиала «Московские высоковольтные сети».

Такие технологии дают возможность дистанционного управления не только первичным оборудованием (выключатели, разъединители, заземляющие ножи), но и устройствами РЗА сразу на нескольких уровнях: на подстанции, диспетчерами ПАО «Россети Московский регион» и «Системного оператора».

«Внедрение технологии дистанционного управления в ближайшей перспективе обеспечит сокращение трудозатрат на обслуживание оборудования и устройств РЗА, а также позволит значительно повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей», – подчеркнул первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.



MIL OSI