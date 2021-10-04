Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦПК#Вызов#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#МКС-6605.10.2021 00:05

В ЦПК им. Гагарина рассказали о подготовке Пересильд и Шипенко к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для подготовки к невесомости спят на космодроме Байконур вверх ногами. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Только, пожалуй, на Байконуре у нас космонавты спят немножко вверх ногами. На самом деле кровать с той стороны, где ноги, чуть-чуть поднимается постепенно, чем ближе к старту. Это тренируется гемодинамика — чтобы кровь к голове приливала. Таким образом космонавт к факторам космического полета, таким как невесомость, уже готовится потихонечку», — сказал он.

По словам Харламова, экипажи — основной и дублирующий — прилетели на космодром уже подготовленными к полету. Межведомственная комиссия еще в Звездном городке приняла решение рекомендовать их к полету на Международную космическую станцию. «Эти экипажи молодцы, они все с оценками выше 4,5 все [предполетные] экзамены сдали», — отметил начальник ЦПК.

На Байконуре экипаж изучит состояние космического корабля, на котором полетит, ознакомится с последними изменениями в бортовой документации и по медицинскому состоянию подготовится к некоторым факторам космического полета.

За несколько дней до старта, как отметил Максим Харламов, космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко соблюдают обычный режим сна и бодрствования и не придерживаются никаких диет. Им можно есть «все вкусное и побольше».

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«Чуть сложнее, чем сдача на права»

Подготовка Пересильд и Шипенко была чуть сложнее, чем подготовка к сдаче на права, пошутил Харламов.

Начальник ЦПК отметил, что подготовка непрофессиональных участников полета заняла чуть больше четырех месяцев без учета медицинского отбора. «Ну чуть посложнее, может быть», — пошутил Харламов в ответ на сравнение сроков подготовки со сдачей на права.

Начальник Центра подготовки космонавтов добавил, что у Пересильд и Шипенко сначала много чего не получалось, но они учились у достаточно опытных инструкторов. «Комплексные тренировки показали, что в рамках своих функций, компетенций они работают замечательно», — подчеркнул Харламов.

По его словам, участникам полета не удалось побороть вредные привычки. «Но мы гарантированно поможем, и на 12 дней они их поборют железно», — сказал он.

Полет Пересильд и Шипенко на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле «Союз МС-19» для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

Источник: ТАСС2 октября 2021 года

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