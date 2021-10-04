В. Матвиенко: Парламентарии России и Армении заинтересованы в наращивании диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ обсудила с Председателем Национального Собрания Армении межпарламентское сотрудничество и взаимодействие регионов двух стран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном. Основной темой беседы стали вопросы межпарламентского сотрудничества и взаимодействия регионов.

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Валентина Матвиенко отметила исторически дружеский и стратегический характер двусторонних отношений. Председатель СФ добавила, что тон взаимодействию России и Армении задают интенсивные контакты на высшем уровне. «В нынешнее турбулентное время парламентское измерение приобретает особое звучание».

В нынешнее турбулентное время парламентское измерение приобретает особое звучание

Спикер Совета Федерации подчеркнула стремление парламентариев наращивать диалог и укреплять российско-армянские связи, в том числе на таких международных площадках, как МПА СНГ. Она выступила за активизацию работы по линии российско-армянской Межпарламентской комиссии, проведении совместных заседаний профильными комитетами Совета Федерации, Государственной Думы и Национального Собрания.

Валентина Матвиенко считает важным в межпарламентском диалоге придать импульс региональному сотрудничеству. По словам Председателя СФ, связи с Армений поддерживают более 70 субъектов РФ. Она отметила, что состоялось семь российско-армянских межрегиональных форумов, согласовываются сроки проведения восьмого форума в этом году. Кроме того, глава верхней палаты российского парламента выступила за продление Программы межрегионального сотрудничества, срок действия которой истекает в 2021 году.

Валентина Матвиенко напомнила, что ведется подготовка к масштабному празднованию в 2022 году знаковой даты — 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. В этой связи спикер СФ предложила поддержать общественную инициативу по возведению в Ереване памятника дружбе российского и армянского народов.

По словам Алена Симоняна, программа подготовленных мероприятий должна подчеркнуть стратегический характер взаимодействия России и Армении.

Председатель Национального Собрания Республики Армения положительно оценил сотрудничество с российскими парламентариями. «Продолжим наше активное взаимодействие на всех парламентских платформах».

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Валентина Матвиенко

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном

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Касаясь вопросов гуманитарного сотрудничества, Валентина Матвиенко подчеркнула важность сохранить единое образовательное пространство между Россией и Арменией. «Нас объединяют культурно-цивилизационные ценности, союзническое взаимодействие», — сказала она.

Кроме того, собеседники затронули вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также парламентское измерение в содействии урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава Национального Собрания подтвердил Председателю Совета Федерации приглашение посетить Армению с визитом.

Валентина Матвиенко пригласила армянскую делегацию принять участие в предстоящем в октябре Евразийском женском форуме, а также во Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая состоится в мае 2022 года в Санкт-Петербурге.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным Собранием Республики Армения Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области член Комитета СФ по международным делам Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области и Ольга Ковитиди. КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым

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