В Грозном завершилась суперсерия Национальной студенческой лиги бокса

Source: Russia Ministry of Sport

В Грозном (Чеченская Республика) прошёл финал суперсерии Национальной студенческой лиги бокса на призы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Мероприятие состоялось в спортхолле «Колизей». Пять боев прошли в любительской серии «Запад vs Восток», два – в профессиональной.

В любительских боях в полулёгком весе победителем стал Валентин Пьянков, в лёгком – Беслан Хамзаев, в полусреднем – Денис Шевчук, в среднем весе – Рустам Хасуев, в тяжёлом весе – Павел Дорошилов.

Два профессиональных боя прошли в среднем и полусреднем весах. В первой категории победителем стал Арби Эмиев, во второй – Ильяс Митаев.

«Несмотря на то, что Национальная студенческая лига бокса создана совсем недавно, она уже является значимой частью студенческого спорта. Зрелищность соревнований и тот интерес, который появляется у студенческой молодёжи к занятиям боксом благодаря организации подобных мероприятий, является подтверждением факта важности развития бокса в образовательных организациях», – отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Национальная студенческая лига бокса создана в 2021 году. Учредителем лиги являются Федерация бокса России, Российский студенческий спортивный союз и Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова.

Пресс-служба Минспорта России

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