Встреча с Максимом Егоровым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Максим Борисович, добрый день!

М.Егоров: Добрый день!

В.Путин: Максим Борисович, у Вас сегодня работа, прямо можно сказать, на переднем крае, потому что Министерство жилищно-коммунального хозяйства, стройка – это один из самых востребованных и горячих участков, который напрямую связан с результатами по стране и для конкретных людей.

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Вы живёте в Москве. Как Вы относитесь к предложению, которое Вам сделано?

М.Егоров: Владимир Владимирович, в первую очередь благодарю за доверие. Предложение – это вызов и для меня, и для опыта, который у меня есть. Я считаю, что готов возглавить регион. Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках национальных проектов: это «Жильё и городская среда» и нацпроект «Экология».

Регион понятен, задачи понятны, готов исполнять любые задачи, которые поставите.

В.Путин: Когда Вы были советником губернатора Тюменской области, что Вы там для себя считаете главным и что Вы там в таком качестве большего получили, как Вы думаете, полезного?

М.Егоров: Во-первых, конечно, хотелось бы отметить работу губернатора – Владимира Владимировича Якушева на тот момент, он дал большую школу для меня, как работать с муниципальными образованиями, как выстраивать вертикаль власти и как организован весь процесс принятия решений в Тюменской области. Для меня это, конечно, колоссальный опыт, и на примере того, что было, наверное, буду также выстраивать свою работу в регионе.

И конечно же это работа с муниципальными образованиями, это работа напрямую: какие веяния в каждом муниципалитете, что нужно и куда надо развиваться.

В.Путин: У Вас в качестве заместителя министра сейчас какой участок работы?

М.Егоров: Жилищно-коммунальное хозяйство, формирование комфортной городской среды, весь жилфонд – я главный государственный жилищный инспектор, – вот эти направления. И четыре федеральных проекта – это «Чистая вода», оздоровление реки Волги, опять же, повторюсь, федеральный проект комфортной городской среды и расселение аварийного жилого фонда.

В.Путин: Мы с Вами понимаем и знаем, что и для Тамбова, для Тамбовской области всё это также приоритетные направления.

М.Егоров: Совершенно верно. Тамбов – это достаточно крепкий регион, изучил, посмотрел. Очень развито сельское хозяйство, это, наверное, тоже будет определённый вызов для меня. Регион хороший, мы его сделаем ещё лучше.

В.Путин: Ладно, хорошо. И поближе надо с людьми, поближе, не сидите в кабинетах, ладно?

Я соответствующий документ подпишу и желаю Вам удачи. Надеюсь, что за то время, которое пройдёт, когда Вы будете исполнять обязанности, Вы не только поближе познакомитесь с регионом, но уже начнёте активную работу по его развитию, применяя те навыки, знания, которые Вы получили на предыдущих местах работы.

Всего доброго Вам, успехов. Мы с Вами увидимся в ближайшее время.

М.Егоров: Спасибо.

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