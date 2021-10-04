Встреча с Александром Авдеевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Александр Александрович, добрый день!

А.Авдеев: Добрый день, Владимир Владимирович!

В.Путин: Александр Александрович, Вы сейчас работаете в Государственной Думе, депутат Государственной Думы с 2016 года, да?

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А.Авдеев: Да, седьмой созыв.

В.Путин: Как получилось так, что Вы окончили Бауманку, а свою трудовую деятельность начали в качестве финансиста?

А.Авдеев: На самом деле я, будучи ещё студентом третьего курса, начинал работать на своём родном заводе, Калужский турбинный завод, у меня родители там работали, но уже к окончанию основного образования поступил на второе образование – экономическое – и пошёл на практику, а потом уже на работу по финансовой линии. Но начинал на заводе.

В.Путин: Я понимаю, я вижу это по Вашим документам.

А с какого года и как Ваш путь складывался в Калуге?

А.Авдеев: Начинал работать, будучи ещё студентом, с 1995 года на турбинном заводе, потом работал в сберегательном банке, в 2000 году…

В.Путин: Нет, я имею в виду в административных структурах.

А.Авдеев: В 2007 году меня мой коллега пригласил работать заместителем городского главы города Калуги. В то время Калуга, Калужская область активно развивалась, привлекала инвестиции, строили такие заводы, Volkswagen, Вы были тогда там, и много ещё других экономических проектов.

В общем и целом под руководством Анатолия Дмитриевича Артамонова была создана хорошая экономическая команда, которая добилась определённых успехов для экономики Калужского региона.

В последующем в 2010 году мне было предложено занять должность главы администрации города Обнинска. Это тоже большой самостоятельный опыт, потому что это город-наукоград с наукоёмкими производствами, научными институтами. Непростой муниципалитет, и тоже надо было реализовать ряд социально-экономических программ.

В дальнейшем работал заместителем губернатора Калужской области и в 2016 году баллотировался в Государственную Думу, последнее время работаю как раз в законодательной сфере.

В.Путин: Что Вы знаете о том участке работы, который Вам предлагается?

А.Авдеев: Владимир Владимирович, с учётом того, что есть опыт муниципальной работы, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на государственном, на федеральном уровне, в том числе законодательная база, – это, мне кажется, тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области.

Я не могу сказать, что я подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым необходимо в первую очередь уделить внимание: это и система здравоохранения, медицина, лекарственное обеспечение, но и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала этого региона, потому что регион один из крупнейших в Центральном федеральном округе, и абсолютно точно экономический потенциал не до конца раскрыт и реализован. Надеюсь, мой опыт пригодится для того, чтобы как раз дать новое дыхание экономике региона.

В.Путин: Вы понимаете, что быть первым лицом региона – это (при всей важности [опыта] работы заместителем) всё-таки немного другая работа.

А.Авдеев: Абсолютно верно. Спасибо за то, что, возможно, будет оказано такое доверие. Постараюсь сделать всё на благо владимирцев.

В.Путин: Александр Александрович, Вы человек не только опытный, Вы сейчас перечислили места работы, но и в целом весьма эффективны, на каждом из участков, где Вы работали, Вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все Ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, и хочу пожелать Вам успехов.

А.Авдеев: Спасибо за высокое доверие.

В.Путин: Но, разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона. Регион важный, он центральный, один из центральных регионов страны. Там много накопилось проблем, и поближе нужно работать, конечно, с людьми, с общественными организациями, просто напрямую с людьми даже – без всяких посредников.

А.Авдеев: Совершенно верно, спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Удачи Вам, всего хорошего.

А.Авдеев: Спасибо.

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