А. Артамонов: Регионы должны принять активное участие в обсуждении параметров трехлетнего бюджета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о предстоящих парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Регионы должны принять активное участие в обсуждении параметров трехлетнего бюджета, подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

5 октября в Совете Федерации состоятся парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Мероприятие проведет Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с основным докладом выступит Министр финансов РФ Антон Силуанов.

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В обсуждении примут участие Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, заместитель Председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, научного и экспертного сообщества.

Анатолий Артамонов рассказал о том, почему регионам важно принимать активное участие в слушаниях.

Главная задача для нас – это грамотная работа над проектом федерального бюджета на ближайшие три года

«В осеннюю сессию, которая у сенаторов уже началась, главная задача для нас – это грамотная работа над проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Исходя из того, что важно сейчас для субъектов Федерации, мы сформировали предложения и направили их в Правительство. На парламентских слушаниях, которые состоятся в Совете Федерации 5 октября, мы сможем оценить, что из этих предложений отражено в проекте бюджета и в какой мере», — сказал сенатор.

Он отметил, что в ходе парламентских слушаний регионы смогут внести свои предложения, а также выразить свою позицию по тем или иным вопросам формирования бюджета.

«Эти предложения также будут рассматриваться Правительством и учитываться при дальнейшей работе над федеральным бюджетом, — пояснил Анатолий Артамонов, — поэтому представителям регионов необходимо со всей ответственностью подойти к участию в слушаниях».

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