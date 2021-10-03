Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВНИИЭМ03.10.2021 03:20

70 лет Леониду Алексеевичу Макриденко

Сегодня, 3 октября 2021 года, исполняется 70 лет организатору работ в области создания и эксплуатации космических аппаратов, лауреату премии Правительства РФ, генеральному директору Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Окончил Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского (1980 г.), Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского (1984 г.), Институт высших управленческих кадров АНХ при Правительстве РФ по программе современных методов управления экономикой (1995 г.); д.т.н. (2007 г.), профессор, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (2003 г.), Академии электротехнических наук РФ (2008 г.).

В 1968-1992 гг. проходил службу на различных должностях в Вооруженных Силах. В 1992-2004 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления Росавиакосмоса, заместитель генерального директора — генерального конструктора Российского научно-исследовательского института космического приборостроения (г. Москва, входит в Роскосмос).

С 2004 года — генеральный директор Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна, с 2005 года — генеральный директор — генеральный конструктор.

Принимал участие в создании и эксплуатации космических аппаратов «Ресурс-01», «Метеор-3», «Метеор-3М», «Океан-01», «Электро», «Аркон-1», «Бион», «Фотон», «Ресурс-Ф», «Канопус-В» и др. Участвовал в успешной реализации программ попутного запуска малых космических аппаратов более десяти зарубежных государств на российских спутниках.

Лауреат премии Правительства РФ (2003 г.). Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), знаками Ю.А. Гагарина (2003 г.), С.П. Королева (2006 г.), «За международное сотрудничество в области космонавтики» (2009 г.). Почётный профессор МГУ (2016 г.).

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