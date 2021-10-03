Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Первый спутник#История#Памятная дата04.10.2021 00:00

4 октября — начало освоения космоса

В понедельник, 4 октября 2021 года, всё человечество отмечает 64-ю годовщину начала космической эры. В 1957 году в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, созданный в Советском Союзе. Благодаря этому событию произошел огромный прорыв в науке, и человечество ступило на дорогу в космос. Именно с этого дня ведет отсчет мировая космонавтика!

Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 (сегодня — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в ноябре 1956 года. Спутник был разработан как очень простой аппарат, поэтому и получил название — космический аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой шар диаметром 58 см, весом 83,6 кг и был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Над созданием первого искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Павловичем Королёвым, работали учёные М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, Г. Ю. Максимов, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие.

Запуск был выполнен 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР «Тюра-Там» (ныне — космодром Байконур) на ракете-носителе «Спутник» (Р-7 № 8К71ПС). Через 295 секунд после старта первый спутник и центральный блок ракеты были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. На 314,5 секунде после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. «Бип! Бип!» — так звучали его позывные. На полигоне их ловили 2 минуты, потом спутник «ушёл» за горизонт.

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На первом витке его полёта прозвучало сообщение ТАСС: «…В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли…»

Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1 440 оборотов вокруг нашей планеты, пролетев около 60 млн км, а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Главными задачами, стоявшими перед этим спутником, были:

Проверка расчетов и основных технических решений, принятых для запуска;

ионосферные исследования прохождения радиоволн, излучаемых передатчиками спутника;

экспериментальное определение плотности верхних слоев атмосферы по торможению спутника;

исследование условий работы аппаратуры в космической среде.

Запуск искусственного спутника Земли имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.

5 октября 1957 года газета «Правда» сообщила:

«…4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника. По предварительным данным, ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов (биноклей, подзорных труб и т. п.).

Согласно расчетам, которые сейчас уточняются прямыми наблюдениями, спутник будет двигаться на высотах до 900 километров над поверхностью Земли; время одного полного оборота спутника будет 1 час 35 минут, угол наклона орбиты к плоскости экватора равен 65°. Над районом города Москвы 5 октября 1957 года спутник пройдет дважды — в 1 час 46 мин. ночи и в 6 час. 42 мин. утра по московскому времени. Сообщения о последующем движении первого искусственного спутника, запущенного в СССР 4 октября, будут передаваться регулярно широковещательными радиостанциями.

Спутник имеет форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На нем установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 20,005 и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 и 7,5 метра соответственно). Мощности передатчиков обеспечивают уверенный прием радиосигналов широким кругом радиолюбителей. Сигналы имеют вид телеграфных посылок длительностью около 0,3 сек. с паузой такой же длительности. Посылка сигнала одной частоты производится во время паузы сигнала другой частоты…».

Запуск искусственного спутника Земли имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет всех с началом Всемирной недели космоса и Днем Космических войск!

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