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#НПЦАП03.10.2021 13:39

Спортсмены Центра Пилюгина на Спартакиаде Моспрома-2021

В Олимпийском комплексе «Лужники» завершилось одно из главных спортивных мероприятий, организованных для работников предприятий московской промышленности и студентов технических высших учебных заведений — Спартакиада Моспрома-2021. В этом году участниками состязаний стали свыше 100 столичных организаций и более 10 профильных вузов Москвы — всего 3800 человек и 505 команд.

По итогам 9 соревновательных недель в финал по общекомандному зачету вышли 8 сборных, в том числе сборная Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), они соревновались по семи дисциплинам. В этом году амбассадорами Спартакиады стали боксер-профессионал Мурат Гассиев и футболист, вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев.

Сборная Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина заняла вторые места по шахматам и легкой атлетике, третье — по настольному теннису, четвёртое — по мини-футболу, пятое — по плаванию, седьмые — по баскетболу и волейболу. В итоговом командном зачете сборная Центра Пилюгина стала четвертой.

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