Source: Russia Federal Space

#Красмаш#Орбита молодежи03.10.2021 22:59

Сотрудник Красмаша Андрей Купряшов стал призером Всероссийского конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи»

В сентябре 2021 года в городе Москве завершился очный этап Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи». Красноярский машиностроительный завод (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на мероприятии представлял ведущий инженер по организации и нормированию труда Андрей Купряшов с проектом «Электросинтез мелкодисперсного графитового порошка электролизом на двух инертных электродах для использования в качестве наполнителя многофункциональных покрытий в ракетно-космической технике».

Работа Андрея прошла предварительную экспертную оценку и была рекомендована для очного выступления, которое состоялось в рамках секции «Новые материалы и вещества для применения в ракетно-космической технике (композиты, наноматериалы, компоненты топлива, теплозащитные и теплоизолирующие материалы и покрытия). По итогам доклада и презентации Андрей Купряшов занял второе место в своей секции.

В настоящее время молодой специалист Красмаша обучается в аспирантуре Сибирского государственного университета науки и технологий, на кафедре электротехники и телекоммуникаций. Он стал первым представителем города Красноярска, вошедшим в число призеров Конкурса научно-технических работ.

«Орбита молодежи» проводится ежегодно Госкорпорацией «Роскосмос» в целях популяризации достижений российской космонавтики, выявления и привлечения в ракетно-космическую отрасль ученых и специалистов, поиска и обора потенциально инновационных проектов, формирования творческих связей между специалистами организаций ракетно-космической промышленности. Темы его формируются исходя из рекомендаций отраслевого экспертного сообщества и актуальных задач организаций РКП.

MIL OSI