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#НПО Искра#Газпром03.10.2021 19:57

Руководство НПО «Искра» выступило на Совещании по внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции в ПАО «Газпром»

Представители Научно-производственного объединения «Искра» (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос») приняли участие в Совещании по внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции в ПАО «Газпром». Участниками масштабного мероприятия стали представители администрации и дочерних обществ ПАО «Газпром», ведущие разработчики, производители, поставщики оборудования и материалов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации, включая НПО «Искра».

С приветственным словом к присутствующим обратились руководители ПАО «Газпром». На совещании рассматривались вопросы внедрения инновационных технологий при добыче газа и газового конденсата, транспортировке, подземном хранении газа, производстве СПГ, а также обсуждались задачи цифровизации отрасли.

НПО «Искра» является одним из ключевых предприятий Госкорпорации «Роскосмос» по производству продукции гражданского назначения. В рамках совещания по внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции в ПАО «Газпром» заместитель генерального директора — директор по продажам НПО «Искра» Арсений Лобанов выступил с докладом на тему «Унифицированных и типовых решений при проектировании для обеспечения надежности газоперекачивающих агрегатов». В качестве одного из успешных примеров был представлен модернизированный ГПА серии «Урал».

По словам представителя предприятия, преимущества унифицированных ГПА в том, что за счет единой основы конструкторской документации сокращаются сроки разработки проекта и выполнения работ, минимизируется количество ошибок и доработок, а также существенно упрощает сервисное обслуживание.

Арсений Лобанов, заместитель генерального директора — директор по продажам НПО «Искра»: «Мы уже более 28 лет являемся поставщиком высокотехнологичной продукции для ПАО „Газпром“. Сегодняшний доклад посвящен не только техническим новинкам, способным повысить надежность оборудования, снизить стоимость его эксплуатации. Наша цель вывести отношения с ПАО „Газпром“ на новый уровень. ПАО НПО „Искра“ готово проявлять гибкость и слышать запросы заказчика. Приоритетом остается исполнение заказов высокого качества точно в срок. Конкретные технические решения, которые презентованы на совещании, позволят нам, как модернизировать действующий парк агрегатов, так и должны стать стандартами качества для новой продукции».

Представители ПАО «Газпром» и многие присутствующие выразили заинтересованность в представленном докладе. В рамках совещания представителям нефтегазовых компаний была предоставлена возможность обсудить с директором по продажам НПО «Искра» свои вопросы и предложения по теме выступления.

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Совещание по внедрению инновационной и высокотехнологичной продукции в ПАО «Газпром» проводится ежегодно для обеспечения эффективного функционирования и развития корпоративной системы внедрения инноваций и результатов НИОКР, развития взаимодействия между дочерними обществами ПАО «Газпром», инжиниринговыми компаниями, научными организациями, разработчиками и изготовителями оборудования, и обмена опытом внедрения инноваций в компаниях нефтегазовой отрасли.

НПО «Искра» − российский производитель продукции топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также ракетно-космической техники. Предприятие основано 26 декабря 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, сейчас является научно-производственным объединением. Производственное объединение участвует во всех важнейших отечественных и мировых энергетических проектах: в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, в газовом проекте «Роспан», освоении Уренгойского, Ен-Яхинского, Южно-Русского, Приразломного месторождений, строительстве газопроводов «Новопсков — Аскай — Моздок» и «Сила Сибири».

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