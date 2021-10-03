Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#МКС-66#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#Вызов03.10.2021 08:00

Резервный день в подготовке «Союза МС-19» к запуску

На стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19», который запланирован на 5 октября 2021 года. Сегодня — резервный день в подготовке ракеты космического назначения.

Накануне прошли работы по графику второго стартового дня. Их итогом стали генеральные испытания — проверка функционирования всех систем комплекса с имитацией отрыва ракеты «Союз-2» от стартового устройства и её полета. Сегодня и завтра пройдут «проливки» проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом.

В понедельник, 4 октября, состоится заседание Государственной комиссии, где окончательно будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. После чего космонавты и участники космического полета примут участие в онлайн-видеоконференции. Прямая трансляция начнется в 13:00 по московскому времени на сайтах Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов и российского информационного агентства ТАСС.

Напомним, что в состав основного экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алексей Дудин и Алена Мордовина соответственно.

MIL OSI