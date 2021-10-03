Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия03.10.2021 10:50

Астероид Фаэтон

Этот космический объект вошёл в историю астрономии, как первый астероид, открытый по фотографии. Его обнаружили британские астрономы Саймон Грин и Джон Дэвис в 1983 году при изучении снимков, сделанных с борта инфракрасной космической обсерватории IRAS. Астероид получил временное обозначение 1983 TB, но уже в 1985 году ему утвердили окончательное обозначение 3200 Phaethon (Фаэтон).

Объект принадлежит к группе аполлонов. Из-за большого эксцентриситета своей орбиты Фаэтон пересекает орбиты всех планет земной группы, приближаясь к Солнцу в перигелии ближе, чем любой другой астероид главного пояса. В результате таких сближений температура его поверхности может достигать 750°С. По этой причине его и назвали в честь персонажа древнегреческой мифологии — Фаэтона, который был сыном бога Солнца — Гелиоса.

Фаэтон — объект с необычными орбитальными характеристиками, напоминающими орбиту кометы, поэтому его называют ещё «каменной кометой». Усреднённый диаметр Фаэтона — 5,1 км.

Спектральные исследования показали, что астероид состоит из твёрдых пород и, несмотря на периодические нагревания его поверхности до очень высоких температур, у него ни разу не фиксировалось появление кометной комы или хвоста. Некоторые исследователи считают, что Фаэтон является родительским телом метеорного потока Гемениды, который наблюдают в середине декабря. По мнению этой группы учёных, Фаэтон представляет собой выродившуюся комету, исчерпавшую весь запас летучих компонентов. Для проверки и изучения всех имеющихся фактов и предположений Японское космическое агентство в ближайшие годы планирует запустить космический аппарат к Фаэтону и другим, возможно, связанным с ним объектам, используя самые современные технологии.

Источник: Московский планетарий

MIL OSI