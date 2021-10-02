Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел02.10.2021 21:10

Новые возможности испытательной базы ОКБ «Факел»

На прошедшей неделе в рамках технического перевооружения Опытным конструкторским бюро «Факел» была произведена установка нового резервуара хранения и выдачи жидкого азота для отделения испытаний на площадке «Янтарь». По завершении демонтажных работ старый резервуар, отслуживший более 35 лет, будет отдан в переработку.

Проведённая масштабная работа выполнена в кооперации с организациями-поставщиками, заводом-изготовителем, экспертными организациями и благодаря слаженной работе специалистов отделения испытаний. Отдельно стоит отметить участие службы главного инженера, отдела закупок и руководства предприятия. Новый криогенный резервуар позволит кратно повысить отказоустойчивость испытательной базы в части снабжения стендов криогенным продуктом — жидким азотом.

Современные изоляционные материалы и элементы резервуара позволят более эффективно хранить до 50 тонн жидкого азота единовременно с высокими показателями безопасности данного процесса.

ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») одно из лидирующих предприятий в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей в коммерческом и государственном сегментах рынка. Двигатели производства ОКБ «Факел» признаны образцами качества и востребованы во всем мире — их доля на мировом рынке космических технологий составляет более 10% (в России двигателями ОКБ оснащены более 50 % КА). Всего к настоящему времени на орбиту запущено 337 космических аппаратов с продукцией ОКБ «Факел».

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