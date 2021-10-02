Source: Russia Federal Space

#ВДНХ02.10.2021 03:30

«Искусство в космосе»: новый образовательный цикл в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Сегодня, 2 октября 2021 года, в центре «Космонавтика и авиация» в рамках проекта «Знание. ВДНХ» стартует новый цикл бесплатных образовательных мероприятий «Искусство в космосе». В рамках цикла пройдут лекции по истории искусства, кинопоказы, мастерские по творческому письму, театральные спектакли и музыкальные концерты. Все это направлено не только на популяризацию космической отрасли, но и на развитие интереса слушателей ко всем сферам знания. Регистрация на сайте.

Участники лекций из цикла «Искусство в космосе» выяснят, что первобытные люди знали об устройстве космоса, зачем построили Стоунхендж и почему на средневековых иконах Луна и Солнце вращаются вокруг Земли. Лекторы расскажут, что мог знать знаменитый художник Винсент ван Гог о спиральных туманностях и какое влияние на искусство оказал полет человека в космос.

2 октября в 16:00 пройдет первая лекция — «Археоастрономия: как в древности представляли устройство Вселенной». Лектор — историк искусства, искусствовед, руководитель сектора по научной популяризации объектов культурного наследия и издательской деятельности Московского музея современного искусства Диана Джангвеладзе.

Она расскажет об искусстве каменного и раннего бронзового веков. Гости услышат, что такое археоастрономия, что она изучает, какими возможными астрономическими знаниями обладали первобытные люди и какое влияние эти знания могли оказать на создание древнейших памятников искусства в истории человечества.

Темы ближайших лекций: «Искусство и представление о космосе в период формирования и существования древних цивилизаций», «Искусство и представление о космосе в Средние века», «Искусство и представление о космосе в эпоху Возрождения и раннего Нового времени». Они пройдут 6, 27 ноября, 18 декабря 2021 года и еще две — в 2022 году.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ является не только крупнейшим космическим музеем страны, но и своеобразной точкой пересечения с другими сферами, в том числе с искусством. Это не первый цикл лекций, который проводят в историческом павильоне «Космос». Здесь также читают лекции о науке в космосе, психологии и другие. Кроме того, в центре проходят многочисленные выставки, например сейчас там представлены артефакты, иконы и другие вещи российского путешественника Федора Конюхова.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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