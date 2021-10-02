Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#космическая связь#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ702.10.2021 11:30

Визит делегации ГП «Космическая связь» в ИСС

Компанию «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») посетила делегация Государственного предприятия «Космическая связь» во главе с новым руководителем Алексеем Волиным.

В ходе визита в ИСС новый состав руководства ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) ознакомился с состоянием работ по созданию двух телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Оба аппарата находятся на завершающей стадии производства.

Генеральный директор ГПКС Алексей Волин ознакомился с новыми производственными помещениями и осмотрел высокотехнологичные рабочие места, где осуществляются сборка и испытания космических аппаратов. Важной частью визита стало совещание по вопросам реализации текущих и перспективных проектов по созданию спутников связи и вещания. Генеральный директор ИСС Николай Тестоедов рассказал о работе предприятия в разрезе современных проблем и задач.

По итогам визита руководитель ГПКС Алексей Волин резюмировал: «Я абсолютно уверен в том, что наше сотрудничество с фирмой Решетнёва будет продолжаться и дальше. Мы будем оставаться друг для друга стратегическими партнёрами».

Государственное предприятие «Космическая связь» — российский национальный оператор. В его орбитальной группировке 12 космических аппаратов, из которых 10 созданы «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва». Они обеспечивают широкий спектр услуг телекоммуникации, включая фиксированную и подвижную связь, цифровое телерадиовещание, доступ в интернет и передачу данных.

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