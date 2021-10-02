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#РКК Энергия#DigitalSkills-2021#DigitalSkills02.10.2021 13:50

«Бронза» РКК «Энергия» на чемпионате в сфере информационных технологий

Ведущий специалист по защите информации Михаил Кравцов стал призером III Отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills 2021 в Казани.

Михаил представлял наше предприятие в составе сборной команды Госкорпорации «Роскосмос», впервые выступившей на этом соревновании. Сотрудник Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») уже дважды (в 2020-2021 годах) побеждал на корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», и на чемпионате в столице Татарстана он вновь поднялся на пьедестал почета, уступив только представителям Росатома и Высшей школы экономики.

По словам Михаила, он не ожидал, что войдет в тройку призеров (причем до второго места ему не хватило всего 3 баллов), ведь уровень участников чемпионата был очень высок. Соревнования проходили в течение трех дней. Участники выполнили задания по настройке DLP-системы (система предотвращения утечки информации) и установке ее компонентов, подготовке пакета документов для выговора и увольнения сотрудника за утечку информации (персональных данных), а также созданию VPN-сетей и организацию межсетевого взаимодействия.

Наш коллега отметил, что в ходе чемпионата он смог не только проверить свои звания в профессии, но и пообщаться с лучшими представителями страны в сфере информационных и цифровых технологий. Всего участниками чемпионата в 35 компетенциях стали 289 молодых специалистов предприятий и студентов вузов.

Экспертом-компатриотом выступил еще один сотрудник — главный специалист по технической защите информации Александр Эдуардович Климов. В его задачи входили подготовка к соревнованиям своего участника и оценка выполнения заданий другими участниками непосредственно во время проведения чемпионата. И он с этой работой успешно справился.

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