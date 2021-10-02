Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия02.10.2021 16:00

Астрономический прогноз на октябрь

По информации Московского планетария, октябрь — астрономический и космический месяц. Начинается октябрь Всемирной неделей космоса (World Space Week) с 4 по 10 октября, а закончится Всемирным днем темной материи 31 октября!

Марс и Меркурий окажутся в соединении с Солнцем, а Юпитер и Сатурн продолжат радовать наблюдателей по вечерам. Два метеорных «дождя» достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 8 октября — Дракониды, ожидается до 15 метеоров в час, а 21 октября — Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час. При наличии безоблачной погоды условия наблюдения метеоров Драконид благоприятны, а вот наблюдению Орионид помешает полная Луна.

2 октября — Меркурий проходит в 1,5° южнее Спики (+0,98m) (01:26)

2 октября — начало активности метеорного потока Ориониды

3 октября — Луна (Ф= 0,13-) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) (08:42)

3 октября — Венера (-4,4m) в афелии (07:07)

6 октября — начало активности метеорного потока Дракониды

6 октября — Луна (Ф= 0,00) проходит в 3° севернее Марса (+1,7m) (12:39)

6 октября — новолуние (14:06)

6 октября — Луна (Ф= 0,00) проходит в 6° севернее Меркурия (+4,3m) (20:38)

7 октября — Луна (Ф= 0,00) проходит в 5° севернее Спики (+0,98m) (04:13)

8 октября — Марс (+1,7m) в соединении с Солнцем (06:35)

8 октября — Луна в перигее своей орбиты (видимый диаметр 32’53’’), на расстоянии 353387 км от Земли (20:29)

8 октября — максимум активности метеорного потока Дракониды (ZHR= 5-15) (бывают всплески до 100-400 метеоров в час). Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом. Растущая Луна (Ф= 0,05+) не помешает наблюдениям (23:00)

9 октября — Меркурий (+4,3m) в соединении с Солнцем (внутреннее) (19:00)

9 октября — Луна (Ф=0,15+) проходит в 3° севернее Венеры (-4,2m) (23:00)

10 октября — окончание активности метеорного потока Дракониды

10 октября — Меркурий проходит в 2,5° южнее Марса (+1,7m) (07:29)

10 октября — Луна (Ф=0,19+) проходит в 4° севернее Антареса (+0,96m) (09:57)

11 октября — Сатурн в стоянии, переходит от попятного движения к прямому (05:00)

13 октября — Луна в фазе первой четверти (6:28)

14 октября — Луна (Ф=0,63+) проходит в 4° южнее Сатурна (+0,5m) (12:00)

15 октября — Луна (Ф=0,74+) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,6m) (16:02)

16 октября — Венера (-4,3m) проходит в 1,5° севернее Антареса (+1,1m) (21:34)

17 октября — Луна (Ф=0,91+) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) (19:57)

18 октября — Меркурий (+4,3m) в стоянии, переходит от попятного движения к прямому (04:00)

18 октября — Юпитер (-2,6m) в стоянии, переходит от попятного движения к прямому (15:00)

19 октября — Начало утренней видимости Меркурия (+4,3m)

20 октября — Меркурий (+4,3m) в перигелии

20 октября — полнолуние (17:58)

21 октября — Марс (+1,7m) проходит в 2,5° севернее Спики (+0,98m) (22:44)

21 октября — максимум активности метеорного потока Ориониды (ZHR= 20) Полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров (23:50)

22 октября — Луна (Ф=0,98-) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) (01:39)

24 октября — Луна (Ф=0,88-) проходит в 6° севернее Альдебарана (+0,9m) (00:39)

24 октября — Луна в апогее своей орбиты (видимый диаметр 29’28’’), на расстоянии 405614 км от Земли (18:31)

25 октября — Меркурий (+4,3m) в наибольшей элонгации: 18,4° (утро)

27 октября — Луна (Ф=0,59-) проходит в 2,5° южнее Поллукса (+1,2m) (22:14)

28 октября — Луна в фазе последней четверти (23:07)

29 октября — Венера (-4,4m) в наибольшей восточной элонгации: 47,0° (вечер)

30 октября — Луна (Ф= 0,32-) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) (18:04)

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ОКТЯБРЯ

Октябрь не всегда радует астрономов-любителей хорошей погодой. Зачастую небо плотно затянуто тучами, скрывающими звезды, и лишь яркий свет Луны отражается в свинцовом небе размытым белым пятном. Но если выдается ясная ночь, то за телескопом можно провести несколько долгих часов. Что можно наблюдать в ночном октябрьском небе простым глазом и в телескоп?

Вблизи зенита находится созвездие Кассиопея напоминающее букву «W», а несколько ниже, к северо-западу от него, — созвездие Цефей.

Летний Треугольник склоняется к западу, но еще расположен сравнительно высоко над горизонтом и хорошо заметен. Правее Лиры заходит Геркулес, а над ним — Голова Дракона. Большая Медведица поднимается над северной стороной горизонтa к востоку, а Малая Медведица располагается над ней. На востоке высоко поднялось созвездие Близнецов, а под ним, вблизи горизонта, появилось созвездие Малый Пес с яркой желтоватой звездой Процион.

К югу от Кассиопеи, высоко над горизонтом, — созвездие Андромеда, под которым у южной стороны горизонта расположилось созвездие Кит. Правее (западнее) Андромеды находится Пегас. На юго-востоке, низко над горизонтом, виден Орион, над ним — Телец, еще выше — Персей. Слева от Персея — созвездие Возничий. Два звездопада украсят октябрьское небо 8 и 21 октября.

ЗВЕЗДОПАДЫ ОКТЯБРЯ: ДРАКОНИДЫ И ОРИОНИДЫ

ДРАКОНИДЫ

8 октября максимума своей активности достигнут Дракониды (ZHR= 5-15). Дракониды — это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября, давший за последнее столетие два коротких впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 гг. Иногда случаются всплески от 20 до 500 метеоров в час. В 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час и наблюдалась на Дальнем Востоке и в Сибири. Родоначальница потока — комета 21P/Джакобини-Циннера. Когда она близка к перигелию, случаются такие яркие вспышки активности и метеорные дожди.

Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. В октябре после захода Солнца радиант Драконид находится рядом с известным астеризмом Голова Дракона высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу склоняется к северному горизонту.

Луна в 2021 году, в период максимума Драконид, только прошла фазу новолуния (06.10.2021) и ее свет не будет мешать наблюдению метеоров. Условия наблюдения Драконид — благоприятные. Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума при безоблачной погоде, это вечер 8 октября, сразу как стемнеет, и до полуночи. Метеоры лучше наблюдать сразу после захода Солнца. Метеоры Драконид красноватые и очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных метеоров.

ОРИОНИДЫ

21 октября максимальной интенсивности достигнут Ориониды (ZHR= 15-20). Это периодический метеорный поток средней силы, дающий в пик активности до 20 метеоров в час. Рожден шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометы Галлея, за которой наблюдают с древних времен. Действует ежегодно со 2 октября до 7 ноября. В 2021 году максимум активности Орионид приходится с ночи 21 октября на утро 22-го.

Свое название метеорный поток Ориониды получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Поэтому сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. В ночь максимума Орионид с 21 на 22 октября Луна близка к фазе полнолуния (20.10.2021) и будет существенно мешать наблюдению метеоров. Поэтому условия наблюдения Орионид в 2021 году — неблагоприятные.

СОЛНЦЕ

Солнце движется по созвездию Дева до конца месяца, а наблюдать его поверхность можно в любой телескоп, защищенный солнечным фильтром у объектива. Особенно интересно наблюдать Солнце на восходе или заходе. Относительно теплая погода октября создает комфортные условия для проведения у телескопа всей ночи, длящейся более полусуток.

Долгота дня за месяц уменьшается с 11 часов 36 минут до 9 часов 21 минут. Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца уменьшится за месяц от 31 до 20 градусов. Октябрь один из благоприятных месяцев для наблюдений дневного светила.

Нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно (!!!) с применением апертурного солнечного фильтра.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

ФАЗЫ ЛУНЫ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА:

6 октября — новолуние (14:06)

8 октября — Луна в перигее своей орбиты на расстоянии 353387 км от Земли (20:29)

13 октября — Луна в фазе первой четверти (6:28)

20 октября — полнолуние (17:58)

24 октября — Луна в апогее своей орбиты на расстоянии 405614 км от Земли (18:31)

28 октября — Луна в фазе последней четверти (23:07)

ВИДИМОСТЬ ЛУНЫ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА:

1-4 — утром

9-14 — вечером

15-26 — ночью

27-28 — после полуночи

29-30 — утром

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ С ПЛАНЕТАМИ И ЯРКИМИ ЗВЕЗДАМИ:

3 октября — Луна (Ф= 0,13-) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) (08:42)

6 октября — Луна (Ф= 0,00) проходит в 3° севернее Марса (+1,7m) (12:39)

6 октября — Луна (Ф= 0,00) проходит в 6° севернее Меркурия (+4,3m) (20:38)

7 октября — Луна (Ф= 0,00) проходит в 5° севернее Спики (+0,98m) (04:13)

9 октября — Луна (Ф=0,15+) проходит в 3° севернее Венеры (-4,4m) (12:35)

10 октября — Луна (Ф=0,19+) проходит в 4° севернее Антареса (+0,96m) (09:57)

14 октября — Луна (Ф=0,63+) проходит в 4° южнее Сатурна (+0,7m) (10:08)

15 октября — Луна (Ф=0,74+) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,5m) (13:02)

17 октября — Луна (Ф=0,91+) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) (16:57)

22 октября — Луна (Ф=0,98-) проходит в 1° южнее Урана (+5,6m) (00:39)

24 октября — Луна (Ф=0,88-) проходит в 6° севернее Альдебарана (+0,85m) (00:39)

28 октября — Луна (Ф=0,59-) проходит в 2,5° южнее Поллукса (+1,14m) (00:14)

30 октября — Луна (Ф= 0,32-) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) (18:04)

ПЛАНЕТЫ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА:

2 октября — Меркурий проходит в 1,5° южнее Спики (+0,98m) (01:26)

3 октября — Венера (-4,4m) в афелии (07:07)

8 октября — Марс (+1,7m) в соединении с Солнцем (06:35)

9 октября — Меркурий (+4,3m) в соединении с Солнцем (внутреннее) (19:00)

10 октября — Меркурий проходит в 2,5° южнее Марса (+1,7m) (07:29)

16 октября — Венера (-4,5m) проходит в 1,5° севернее Антареса (+0,96m) (21:34)

19 октября — Начало утренней видимости Меркурия (+4,3m)

20 октября — Меркурий (+4,3m) в перигелии

21 октября — Марс (+1,7m) проходит в 2,5° севернее Спики (+0,98m) (22:44)

25 октября — Меркурий (+4,3m) в наибольшей элонгации: 18,4° (утро)

29 октября — Венера (-4,4m) в наибольшей элонгации: 47,0° (вечер)

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА:

В октябре Марс (8.09) и Меркурий (9.09) окажутся в соединении с Солнцем и не видны.

Меркурий станет наблюдаться на утреннем небе лишь к концу месяца с 19 октября и не более часа в созвездии Дева низко над восточным горизонтом.

Венера (-4,5 m) в октябре наблюдается вечером у горизонта, на юго-западе, на фоне зари в созвездиях Весы, Скорпион, Змееносец.

Юпитер (-2,5 m) и Сатурн (+0,7 m) наблюдаются вечером и ночью в созвездии Козерог.

Уран (+5,6 m) в начале месяца виден в телескоп ночью и утром в созвездии Овен, в середине и конце месяца: всю ночь.

Нептун(+7,8m) виден в телескоп вечером и ночью в созвездии Водолей.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ОКТЯБРЕ В ТЕЛЕСКОП?

Обладатели телескопа смогут наблюдать в небе:

двойные звезды: Ɵ Тельца, γ Андромеды, η Кассиопеи, β Лебедя, δ и ε Лиры;

переменные звезды: β Персея, λ Тельца, β Лиры, η Орла, δ Цефея;

рассеянные звездные скопления: М35 (Близнецы), Плеяды (Телец), Ϧ и χ Персея М24, М39 (Лебедь);

шаровые звездные скопления: М15 (Пегас);

туманности: М57 (Лира), М27 (Лисичка);

галактики: М81 и М82 (Большая Медведица), М33 (Треугольник), М31 (Андромеда).р

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