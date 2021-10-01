Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВМЗ01.10.2021 13:43

93-летие Воронежского механического завода

Воронежский механический завод (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») ведет свою историю с 1 октября 1928 года, когда в Воронеже было открыто предприятие по производству зерноочистительных машин — триеров. Затем, с ноября 1931 года, завод стал специализироваться на производстве дизелей для малой энергетики и речного флота, а в июле 1940 года форсированными темпами приступил к выпуску авиационных двигателей М-11 для самолетов ПО-2.

В начале Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Андижан, где производил авиационные моторы для легких самолетов. За военный период им было выпущено более 30 тысяч авиадвигателей. В 1946 году предприятие возвратилось в Воронеж. В послевоенные годы было освоено серийное производство поршневых звездообразных авиационных двигателей АШ-62ИР, АИ-14Р, М-14П, М14В26 и другие модификации для самолетов общего назначения и вертолетов.

С момента становления ракетно-космической отрасли страны ВМЗ являлся изготовителем ракетных двигателей для большинства космических программ. Воронежские машиностроители были соисполнителями ключевых проектов космической эпохи: полета первого человека в космос на корабле «Восток», создания ракетно-ядерного щита и сверхтяжелого комплекса «Энергия-Буран», доставки на Землю проб лунного грунта. Двигатели ВМЗ выводили в космос орбитальные станции «Салют», модули для станций «Мир» и МКС, доставляли межпланетные космические аппараты на Марс, Венеру, к комете Галлея.

В 1980-е гг. ВМЗ одним из первых в стране приступил к конверсии производства и создал современное отечественное нефтегазовое оборудование. Также в числе первых российских предприятий ВМЗ сертифицировал свою продукцию по стандартам АДУ и заводскую систему управления качеством по европейскому стандарту ISO 9001.

В 2007 г. ВМЗ вошел в состав ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Роскосмос), а 1 ноября 2019 года коллектив завода был объединен с коллективом Конструкторского бюро химавтоматики для создания Воронежского центра ракетного двигателестроения (ВЦРД), входящего в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» им. В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос».

Сохраняя многолетние традиции плодотворного сотрудничества, объединенный коллектив продолжает работы по основной тематике. В настоящее время двигатели предприятия эксплуатируются в составе космических ракет «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-2.1в», «Союз-СТ-Б», «Протон-М», ракет семейства «Ангара».

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