Ю. Архаров стал инициатором проведения в Сахалинской области Всероссийской акции «ОнкоПатруль»

Source: Russia – Council of the Federation

Благодаря повышению мотивации граждан можно достичь наибольших положительных результатов в борьбе с онкологическими заболеваниями, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области стал инициатором проведения в Южно-Сахалинске Всероссийской акции «ОнкоПатруль», направленной на снижение смертности от онкозаболеваний, формирование здорового образа жизни и онконастороженности у населения.

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«Сахалинская область стала одним из первых регионов-участников этой акции в Дальневосточном федеральном округе. На базе ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» желающие смогли пройти обследования, получить консультации сразу ряда профильных специалистов», — сказал парламентарий.

Юрий Архаров совместно с главным внештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным принял участие в торжественной церемонии посадки аллеи на территории Сахалинского областного онкологического диспансера и передачи автомобиля «Соболь» в пользование врачам диспансера для проведения дальнейших диагностических обследований в муниципальных образованиях.

У нас с особым вниманием относятся к вопросам здравоохранения, в том числе в оказании онкологической помощи: в регионе работает скрининговая программа по раннему выявлению таких заболеваний

Сенатор напомнил, что «ОнкоПатруль» стартовал в 2019 году, авторами проекта стали сенаторы РФ, Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, Ассоциация онкологов и Ассоциация онкологических пациентов. За два года деятельности проекта было обследовано более 3000 человек в 12 субъектах Российской Федерации. С 29 сентября по 1 октября 2021 года акция успешно прошла в Сахалинской области, которая стала 13-м участником проекта.

«У нас с особым вниманием относятся к вопросам здравоохранения, в том числе в оказании онкологической помощи: в регионе работает скрининговая программа по раннему выявлению таких заболеваний. С 2018 года в рамках непрерывного медицинского образования более ста тридцати врачей первичного звена различных специальностей прошли обучение по онконастороженности и ранней диагностики»,- отметил сенатор.

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