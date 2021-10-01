Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#МКС-66#Вызов01.10.2021 18:00

Экипажи корабля «Союз МС-19» продолжают подготовку к полету

В Испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина космодрома Байконур продолжается подготовка основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Его запуск к Международной космической станции запланирован 5 октября 2021 года.

Напомним, что в основном экипаже экспедиции МКС-66: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Их дублерами стали космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина соответственно.

В пятницу, 1 октября 2021 года, в рамках подготовительной программы с космонавтами и участниками космического полета были проведены занятия по бортовой документации и баллистике предстоящего полета на корабле «Союз МС-19», проведены практические занятия по работе с фотоаппаратурой. Кроме того, экипажи изучали программу полета 66-й долговременной экспедиции на МКС.

В программе также присутствовала и тренировка по взаимодействию экипажа корабля с Поисково-спасательной службой. Традиционно основной и дублирующий экипажи занимались подготовкой к факторам космического полета и проходили ежедневный медицинский осмотр.

MIL OSI