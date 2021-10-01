С. Мартынов посетил Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле

Source: Russia – Council of the Federation
Это одно из крупных предприятий ОПК, которое работает на укрепление обороноспособности нашей страны, отметил сенатор.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в рамках работы в регионе посетил Завод полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле.
Смотрите также
Сенатор встретился с генеральным директором предприятия Петром Козловым, осмотрел производственные помещения.
Сергей Мартынов отметил, что это один из крупных заводов оборонно-промышленного комплекса России. «Предприятие работает на укрепление обороноспособности нашей страны. Кроме того, оно выполняет социальные задачи — вносит значительный вклад в бюджет региона и обеспечивает достойной работой жителей Марий Эл», — сказал парламентарий.
По словам сенатора, йошкар-олинский завод занимает лидирующее место в РФ на рынке металлокерамических корпусов для интегральных микросхем, которые отвечают современным требованиям микроэлектроники. Предприятие также активно работает над выходом на потребительский рынок и повышением доли продукции гражданского назначения.
Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Завод полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле
1 из 6
Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Завод полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле
2 из 6
Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Завод полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле
3 из 6
Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Завод полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле
4 из 6
Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Завод полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле
5 из 6
Сергей Мартынов в рамках работы в регионе посетил Завод полупроводниковых приборов в г. Йошкар-Оле
6 из 6
«Большое внимание уделяется диверсификации предприятий ОПК. Президент Российской Федерации дал поручение достичь уровня выпуска гражданской продукции в 2025 году — 30 процентов, а к 2030 – 50 процентов», — напомнил Сергей Мартынов.
«С одной стороны, данный процесс происходит для того, чтобы расширить ассортимент выпускаемой продукций и повысить эффективность производства. С другой — диверсификация позволит обеспечить технологическую независимость страны в сфере гражданской продукции», — подчеркнул парламентарий.