С. Лукин проинспектировал подготовку к открытию нового детского сада в Воронеже

Source: Russia – Council of the Federation

Ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения фактически завершит формирование социального узла в новом микрорайоне города, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области в ходе работы в регионе посетил детский сад №26, построенный в Железнодорожном районе Воронежа.

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Сенатор отметил, что ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2021 г., однако строителям удалось досрочно и с высоким качеством справиться с поставленной задачей. В настоящее время осуществляется его комплектация мебелью, оборудованием и развивающими пособиями.

«Открытие этого дошкольного учреждения фактически завершит формирование социального узла в новом микрорайоне, который возводится на берегу Воронежского водохранилища. Здесь уже построены и успешно функционируют детский сад на 280 мест и средняя общеобразовательная школа на 1224 учащихся», — отметил Сергей Лукин.

Сергей Лукин в ходе работы в регионе посетил детский сад №26, построенный в Железнодорожном районе Воронежа

По словам сенатора, здание нового детского сада создано по проекту, включенному в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России. На первом этаже расположены медицинский блок, пищеблок с отдельным входом для персонала, на втором — музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, педагога-психолога, помещения для художественного творчества.

Коснувшись проблемы роста цен на строительные материалы, Сергей Лукин отметил, что благодаря объединению усилий Правительства РФ, парламента и профессионального сообщества были выработаны решения, направленные на стабилизацию ситуации. «В их числе – постановление Правительства о возможности изменения цены госконтракта до 30 процентов при существенном удорожании строительных ресурсов. Кроме того, большинство регионов, в том числе Воронежская область, запустили процесс принятия местных актов, позволяющих увеличивать стоимость контракта на строительство при росте цен на стройматериалы».

Парламентарий также подчеркнул, что важно завершить начатую реформу ценообразования в строительстве и обеспечить переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости.

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