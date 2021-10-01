Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#Space Adventures#ЭП-2001.10.2021 11:45

Ракета «Союз-2» под пилотируемый пуск космических туристов отправлена на Байконур

В ночь на 1 октября 2021 года из Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на космодром Байконур отправлен железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, а также головным обтекателем. Ракета-носитель предназначена для вывода на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с японскими космическими туристами.

Запуск корабля «Союз МС-20» по программе доставки участников 20-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию намечен на начало декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. В настоящее время в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина идет активная подготовка к предстоящему полету.

Компания Space Adventures сотрудничает с Госкорпорацией «Роскосмос» с момента полета первого космического туриста в 2001 году. Всего на сегодняшний день на станции побывали семь космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно. Юсаку Маэзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии.

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