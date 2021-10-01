Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#Arianespace#Гвианский космический центр02.10.2021 00:45

Ракета «Союз-СТ» отправит телескоп Euclid на поиски темной материи

Запуск европейского космического телескопа Euclid, предназначенного для поиска темной материи и темной энергии, ракетой-носителем «Союз СТ» с космодрома во Французской Гвиане намечается в конце 2022 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Euclid будет запущен с европейского космодрома во Французской Гвиане, стартовое окно открывается в конце 2022 года», — говорится в сообщении на сайте ЕКА.

Контракт на запуск Euclid ракетой «Союз СТ» с Куру был подписан между ЕКА и компанией Arianespace в январе 2020 года. Тогда старт намечался в середине 2022 года, а в качестве резервной ракеты рассматривалась европейская Ariane 6.

Телескоп Euclid, рассчитанный на шесть лет работы, будет искать следы существования темной материи и темной энергии — гипотетической субстанции, которая, как считается, ответственна за «ускоренное» расширение Вселенной.

Источник: РИА Новости29 сентября 2021 года, 14:36

MIL OSI