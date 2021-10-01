Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов01.10.2021 07:55

Ракета «Вызова» на старте

На космодроме Байконур продолжаются активные работы по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» по программе Международной космической станции. Этим утром, 1 октября 2021 года, в соответствии с решением Государственной комиссии состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс площадки № 31.

Специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начали транспортировку ракеты из монтажно-испытательного корпуса в 05:30 по московскому времени (в 07:30 по местному). По традиции, за вывозом наблюдал дублирующий экипаж. Рано утром от гостиницы «Космонавт» выехал автобус с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, кинооператором Алексеем Дудиным и актрисой Аленой Мордовиной. В условиях ограничительных мер, действующих на космодроме Байконур, традиция дублеров была соблюдена.

После установки ракеты-носителя в вертикальное положение и сведения колонн обслуживания совместный расчет космодрома Байконур приступил к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций носителя с наземным оборудованием будут проведены автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, после чего — доклад по результатам сегодняшних испытаний.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 года в 11:55 мск с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток. В основном экипаже МКС-66: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя «Союза-У». Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.

Ракета-носитель была разработана и изготавливается в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Она оснащена новой цифровой системой управления, единой для всех трёх ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической системой измерения. Установка на ракете-носителе «Союз-2» цифровой системы управления повысила точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, позволила использовать крупногабаритные обтекатели.

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