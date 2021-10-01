Поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении глава Российского государства отметил, что Китай добился впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, активно участвует в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Владимир Путин подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, и с опорой на Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в этом году, сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», – отметил Президент России.

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