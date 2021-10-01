Первая оценка ВВП во II квартале 2021 года методами использования доходов и формирования по источникам доходов

Source: Russian Federation State Statistics Service

Росстат представляет первую оценку ВВП за II квартал 2021 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов.

Объем ВВП во II квартале 2021 года составил 30853,1 млрд рублей. Физический объем ВВП вырос на 10,5% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 18,0%.

Динамика ВВП и его компонентов во II квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года обусловлена постепенным восстановлением экономической активности после снятия ограничительных мер, связанных с противодействием COVID-19.

В составе ВВП расходы на конечное потребление возросли на 18,8%, валовое накопление увеличилось на 13,4%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет снижения экспорта (-2,7%) при увеличении импорта (+31,9%).

Рост конечного потребления связан c заметным оживлением потребительского спроса, расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг возросли на 28,1% и достигли уровня «докризисного» II квартала 2019 года.

Увеличение валового накопления произошло по всем видам капитала, при этом накопление основного капитала, включая прирост ценностей, выросло на 12,8%.

Сокращение чистого экспорта обусловлено снижением экспорта товаров. По данным ФТС России во II квартале 2021 по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года физический объем экспорта товаров сократился на 7,3%, импорт товаров вырос на 30,8% в основном за счет машин и оборудования, текстильной продукции и обуви, кожсырья.

В структуре ВВП во II квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года расходы на конечное потребление сократилась с 70,5% до 68,9%, валовое накопление капитала – с 25,0% до 22,7%. При этом доля чистого экспорта возросла с 4,5% до 8,4%. Изменения в структуре ВВП связаны с существенным ростом цен на экспортируемые топливно-энергетические товары.

В структуре ВВП, характеризующего источники доходов участников производства, по сравнению со II кварталом 2020 года, оплата труда сократилась c 52,3% до 44,9%, валовая прибыль выросла с 36,8% до 44,2%, чистые налоги на производство и импорт составили 10,9% и остались на прежнем уровне.

Справка:

Данные сформированы на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных Банка России, Федерального казначейства и ФТС России.

Метод использования доходов при расчете ВВП заключается в том, что ВВП рассчитывается как сумма расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт

Метод формирования ВВП по источникам доходов – это оценка ВВП путем суммирования оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей и чистых налогов на производство и импорт. Этот метод не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией валовая прибыль исчисляется балансовым методом.

Более подробная информация представлена здесь и в разделе «Национальные счета» .

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