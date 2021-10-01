Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#WorldSkills01.10.2021 20:23

Отраслевые учебно-методические сборы по стандартам Ворлскиллс

68 участников основной категории работников организаций Госкорпорации «Роскосмос», 14 участников категории «Юниоры» и 42 эксперта-компатриота на протяжении нескольких недель будут принимать участие в отраслевых учебно-методических сборах по стандартам Ворлдскиллс.

Проведение сборов осуществляется по 35 компетенциям для основной категории работников организаций Госкорпорации «Роскосмос» и по 9 компетенциям для категории «Юниоры». Тренерами и экспертами выступают опытные наставники и сертифицированные эксперты, а сами сборы проходят на базе межрегиональных центров компетенций.

Сборы являются неотъемлемой частью подготовки сборной команды Госкорпорации «Роскосмос» к VII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech — 2020) и организуются в целях тренировки участников и экспертов-компатриотов к работе на конкурсной площадке в период соревнований. Обучение проходят 37 участников основной категории, 20 участников категории «Навыки Мудрых», 34 эксперта-компатриота из 21 организации Госкорпорации «Роскосмос».

Тренировки участников основной категории и категории «Навыки мудрых» проходят под руководством опытных наставников по 19 компетенциям WorldSkills в очном и дистанционном формате. Эксперты-компатриоты принимают участие в обучающих мастер-классах и тренингах, направленных на повышение профессиональных навыков экспертов в работе с технической документацией, практики организации и проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia, проведения оценки конкурсных работ участников.

Движение WorldSkills создано для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных чемпионатов по всему миру.

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