Н. Журавлев: В условиях новых вызовов ближайшего десятилетия обсуждение темы креативных индустрий приобретает особое значение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на Глобальном форуме креативных территорий.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на Глобальном форуме креативных территорий, который проходит в Нижегородской области. Одна из ключевых тем мероприятия — развитие государственно-частного партнерства в сфере народных художественных промыслов.

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Вице-спикер СФ в своем выступлении отметил, что Совет Федерации и Правительство уделяют большое внимание развитию креативных индустрий. «В условиях новых вызовов ближайшего десятилетия обсуждение темы креативных индустрий приобретает особое значение. Это один из динамично развивающихся секторов экономики. Сегодня креативные индустрии позволяют регионам не только усиливать производственный потенциал и туризм, но и развивать малое и среднее предпринимательство, повышать уровень занятости», — подчеркнул он.

По словам сенатора, рост креативных индустрий в России соответствует мировым темпам. Однако предстоит задействовать максимум возможностей для их дальнейшего развития.

Поддержка творческих бизнесов даст импульс для общего экономического подъёма, и регионы уже включились в эту работу, считает парламентарий. В пример Николай Журавлев поставил Ханты-Мансийский автономный округ, где в прошлом году был принят первый региональный закон о креативных индустриях. Также он указал на вклад Республики Северная Осетия-Алания и Краснодарского края в развитие этого вопроса. В этих регионах «креативные индустрии» включены в действующие стратегии социально-экономического и культурного развития.

«Такие решения позволяют регионам создавать новую социальную инфраструктуру, усиливать производственный потенциал, малое и среднее предпринимательство, повышать уровень занятости, формировать новые образовательные и культурные программы, способствовать становлению гражданского общества и в целом меняют философию развития территорий. Благодаря их распространению, территории обретают новые векторы развития, возможность встроиться в глобальные цепочки добавленной стоимости», — убежден Николай Журавлев.

При этом, заявил сенатор, уровень развития креативных индустрий, их масштаб и коммерческая успешность сильно различаются. Это основная сложность в создании отдельного федерального закона об их поддержке.

Однако законодатели работают над этим вопросом. В 2020 году в Совете Федерации была создана Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов. Результатом совместной работы Министерства промышленности и торговли и Временной комиссии стал проект изменений в действующий отраслевой закон о народных художественных промыслах.

«Проект был рассмотрен и поддержан на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации. Законопроектом закрепляются механизмы, направленные на защиту интеллектуальной собственности, повышение эффективности взаимодействия регионов с федеральным центром, создание инфраструктуры поддержки креативных индустрий и укрепление кадрового потенциала народных художественных промыслов», — рассказал Николай Журавлев.

Он добавил, что в документе особое внимание уделено вопросам развития мест традиционного бытования народных промыслов, которые обычно располагаются в небольших городках и поселениях, имеющих свою многовековую историю. «Сегодня такие территории испытывают массу проблем. Происходит утрата преемственности мастерства, традиций, а также исторических производственных мощностей», — отметил вице-спикер СФ.

Для сенаторов первоочередное значение при решении этого вопроса имеет проект ТЕТРА – «территории сохранения и развития традиций и укладов бытования», созданный Минпромторгом совместно с Правительством Нижегородской области. «Его практические результаты легли в основу отдельной главы законопроекта о народных художественных промыслах. Нижегородский опыт может быть тиражирован в других субъектах РФ», — считает Николай Журавлев.

В завершение своего выступления парламентарий отметил, что проведение Форума даст мощный импульс дальнейшему развитию креативной сферы, будет способствовать созданию новых возможностей для работы молодых и талантливых людей в регионах.

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