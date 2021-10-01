М. Павлова: В Челябинской области ведется работа по сопровождаемому трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила мастерскую, в которой организовано профессиональное обучение молодых людей с ментальными нарушениями .

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями.

Сенатор отметила, что эта организация в своей работе демонстрирует новые подходы к обучению таких ребят, формирует у них необходимые для трудоустройства навыки, а также меняет представление о профессиях, которые они могут освоить.

Маргарита Павлова познакомилась с воспитанниками профессиональной мастерской и участниками региональных проектов, таких как «Школа рукоделия и вязания». В настоящий момент 22 человека в возрасте от 18 до 35 лет посещают мастерскую, где осваивают ткачество, вязание крючком, машинную вышивку и пошив изделий.

Любой человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, не может быть ограничен в праве на труд. Это закреплено в Конституции нашей страны

Благодаря поддержке главного управления по труду и занятости региона три человека с ограниченными возможностями здоровья стали участниками проекта «Сопровождаемое трудоустройство», реализуемого общественной организацией совместно с Канатно-веревочным заводом. К каждому из молодых людей прикреплен наставник, с которым они работают совместно.

Маргарита Павлова посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями

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Маргарита Павлова посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями

2 из 7

Маргарита Павлова посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями

3 из 7

Маргарита Павлова посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями

4 из 7

Маргарита Павлова посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями

5 из 7

Маргарита Павлова посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями

6 из 7

Маргарита Павлова посетила профессиональную мастерскую, открытую челябинской общественной организацией «Рука в руке» для трудоустройства молодых людей с ментальными нарушениями

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«Любой человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, не может быть ограничен в праве на труд. Это закреплено в Конституции нашей страны. Сопровождаемое трудоустройство людей, испытывающих такие проблемы, должно стать результатом освоения ими образовательных программ и профориентационной работы в школах», — сказала Маргарита Павлова.

Сенатор подчеркнула, что в Челябинской области последовательно формируется опыт такой деятельности. «Поддержка инициативных общественных организаций осуществляется из региональных средств, а также Фонда губернаторских грантов. Данный опыт нужно транслировать на уровне страны», — считает парламентарий.

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