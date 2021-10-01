Source: Russia Federal Space

#РКС#Орбита молодежи01.10.2021 16:24

Молодые инженеры РКС удостоены премии «Орбита молодежи»

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») стали лауреатами Всероссийского конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» 2021 года. Разработки молодых ученых РКС позволят ускорить и удешевить сборку спутников и усовершенствовать телеметрические системы космических аппаратов.

Лауреатами первой премии в конкурсной секции «Развитие ракетно-космической промышленности и производственных технологий» стали специалист РКС Наталья Веремеева и работник Национального исследовательского университета МЭИ Дарья Жгут за работу «Оперативная диагностика механических свойств металлических материалов методом инструментального индентирования в ракетно-космическом приборостроении».

Инженер-исследователь группы структурного анализа конструкционных материалов Наталья Веремеева: «В этой работе представлены результаты разработки методик и оборудования для определения комплекса механических свойств современных металлических материалов, применяемых сегодня в космической индустрии. Метод позволяет определить свойства материала без его разрушения. Это значительно снижает материальные и временные затраты на проведение входного контроля качества».

Третьей премии в секции «Динамика полета, проектная баллистика, навигация и системы управления ракетно-космической техникой» удостоены молодые ученые РКС — ведущий инженер-исследователь группы программно-математического обеспечения, разработки других информационно-вычислительных устройств Дмитрий Климов и руководитель группы разработки специализированных подсистем, программно-математического обеспечения и устройств сопряжения Ильшат Губайдуллин. Их работа «Направление развития видеокомандных и видеотелеметрических систем в изделиях ракетно-космической промышленности» посвящена эффективности интеграции в телеметрические системы спутников систем видеоконтроля с использованием машинного зрения.

Инженер-исследователь Дмитрий Климов: «Такие системы, во-первых, придут на смену датчикам в областях космической техники, где средняя температура превышает 1200-1500 К, например, в области наружной оболочки ракет-носителей. Во-вторых, позволят избежать невыполнения команд при осуществлении каких-либо процессов, например, неполного раскрытия солнечных батарей, поворота антенн, которые ведут к нештатным или аварийным ситуациям. В свою очередь, система машинного зрения, а впоследствии — нейросеть позволит полностью автоматизировать весь процесс».

VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики«, организованная Госкорпорацией «Роскосмос» и МГТУ им. Н.Э. Баумана, проходила с 24 мая по 24 сентября 2021 года в Москве.

MIL OSI