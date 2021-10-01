К. Косачев провел встречу с депутатом Бундестага ФРГ Й. Заатхоффом

Source: Russia – Council of the Federation

В процессе развития отношений России и Германии важную роль может сыграть прямой общественный диалог, считает вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с депутатом Бундестага ФРГ, координатором по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ Йоханном Заатхоффом.

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«Внимательно наблюдаем за расстановкой политических сил в Германии после состоявшихся парламентских выборов. Считаем, что они имеют большое значение с точки зрения перспектив развития российско-германских отношений», — сказал Константин Косачев. Он выразил убеждение, что вектор на выстраивание конструктивного, прагматичного и равноправного взаимодействия с Россией сохранит свою силу в Германии.

«Важную роль в этом процессе может сыграть прямой общественный диалог», — отметил Константин Косачев.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, Координатором межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства ФРГ

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Вице-спикер СФ подчеркнул, что российские парламентарии готовы всемерно содействовать развитию контактов между общественностью двух стран и призвал продолжить диалог на уже существующих российско-германских общественных дискуссионных площадках.

Йоханн Заатхофф также выразил надежду на улучшение российско-германских связей.

По его словам, взаимоуважительный и открытый диалог является хорошей возможностью для обсуждения всего спектра двусторонних отношений.

В ходе беседы стороны также затронули вопросы международного сотрудничества.

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