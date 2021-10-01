Source: Russia Federal Space

#РКС#КОСПАС-САРСАТ01.10.2021 10:32

КОСПАС-САРСАТ с обратной связью: теперь попавшие в беду узнают, что сигнал принят

Бортовой радиокомплекс поиска и спасания (БРКС) нового поколения для среднеорбитального российского сегмента международной космической системы КОСПАС-САРСАТ разработали специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Теперь аппаратура не только доставит в спасательные службы мира оперативную информацию о точном местонахождении самолетов, морских судов и людей, терпящих бедствие, но также по новому каналу обратной связи сообщит, что сигнал принят и помощь в пути.

Разработанный в РКС спасательный радиокомплекс устанавливается на модернизированные навигационные спутники системы ГЛОНАСС. Помимо штатного канала ретрансляции, который передает в систему КОСПАС-САРСАТ данные от аварийного радиобуя, радиокомплекс получил новый канал обратной передачи данных — канал «квитирования». Российские наземные технические средства смогут передавать на бортовую аппаратуру подтверждение о получении системой КОСПАС-САРСАТ сигнала радиобуя, оснащенного приемной навигационной аппаратурой ГЛОНАСС.

Бортовой радиокомплекс далее обеспечит передачу этого подтверждения в массиве данных штатного навигационного сигнала, который будет принят активированным аварийным радиобуем. Так система даст знать, что сигнал буя «услышан» системой КОСПАС-САРСАТ, и помощь уже в пути. Такая обратная связь поможет поддержать активное психоэмоциональное состояние попавших в бедствие и позволит снизить вероятность необдуманных действий и деструктивной паники.

Главный конструктор направления бортовой аппаратуры поиска и спасания РКС Сергей Букин: «Как ответственные за отраслевые стандарты при создании новой аппаратуры мы сделали акцент на унификации наших решений. Такой подход сократил сроки разработки, уменьшил количество применяемых комплектующих, позволил использовать единые схемотехнические решения к установке нашей аппаратуры на различные космические платформы».

В отличие от спутников на низкой орбите, относительно малое число которых в системе КОСПАС-САРСАТ неизбежно создает «слепые зоны» и длительные (в некоторых случаях до 2-3 часов) задержки передачи данных в службы поиска и спасания, удаленность спутников от Земли на расстояние 20 тысяч километров и многочисленность группировки позволяет новой среднеорбитальной составляющей КОСПАС-САРСАТ охватить и непрерывно принимать сигналы со всей территории Земли в реальном времени.

Международная спутниковая система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ почти 40 лет успешно помогает спасать человеческие жизни. С момента запуска в 1982 году первого спутника с аппаратурой поиска и спасания разработки РКС с помощью этой системы спасено более 50 тысяч человек по всей планете.

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