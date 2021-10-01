Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Научно-практической конференции «Реабилитационные технологии: наука и практика».

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы посетила Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии и приняла участие в Научно-практической конференции «Реабилитационные технологии: наука и практика».

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Инна Святенко отметила, что развитие реабилитационной отрасли в медицине является важнейшей частью социальной политики государства и крайне востребовано в настоящее время.

«Эта научно-практическая конференция проводится Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии – уникальным научно-исследовательским, образовательным медицинским учреждением, созданным для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с повреждением головного мозга, находящимся в тяжелом состоянии и нуждающимся в замещении жизненно важных функций», — добавила сенатор.

По ее словам, знаковым событием также является то, что конференция организована на базе старейшего научного подразделения Центра – Научно-исследовательского института общей реаниматологии им. В.А. Неговского, которому в этом году исполняется 85 лет. Здесь реализуется программа фундаментальных научных исследований.

Инна Святенко посетила Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии

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Инна Святенко посетила Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии

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Инна Святенко посетила Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии

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Инна Святенко посетила Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии

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Инна Святенко посетила Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии

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«Коллективу Центра удалось за короткое время создать уникальные медицинские технологии, которые успешно внедрены в клиническую практику и позволили спасти жизни тысячам пациентов в критических состояниях», — сказала Инна Святенко.

В мероприятии приняли участие директор ФНКЦ РР Андрей Гречко, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Галина Иванова, академик РАН, специалист в области медико-социальной реабилитации Сергей Пузин, представители органов государственной власти, общественных организаций, ученые и врачи.

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