Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКЦ Прогресс01.10.2021 04:45

Дмитрий Ильич Козлов — конструктор ракетно-космической техники

Сегодня, 1 октября 2021 года, исполняется 102 года со дня рождения Дмитрия Ильича Козлова — легендарного конструктора ракетно-космической техники, соратника С.П. Королева, руководителя Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) и РКЦ «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Дмитрий Ильич Козлов родился 1 октября 1919 года в городе Тихорецке Краснодарского края. В 1937 году поступил на артиллерийский факультет Ленинградского военно-механического института. В июле 1941 года Дмитрий Ильич Козлов добровольцем ушел на фронт, участвовал в обороне Ленинграда, был трижды ранен.

После окончания Великой Отечественной войны вместе с Сергеем Павловичем Королевым Д.И. Козлов работал над первыми проектами советских баллистических ракет. В конце 1950-х годов Д.И. Козлов вместе с В.Я. Литвиновым организовали на куйбышевском заводе «Прогресс» производство межконтинентальных баллистических ракет — Р-7.

23 июля 1959 года для конструкторского сопровождения серийного производства ракет Р-7 был организован отдел № 25 ОКБ-1, через год преобразованный в филиал № 3 ОКБ-1. Начальником филиала и его главным конструктором был назначен Д.И. Козлов. Первые две ступени ракеты-носителя «Восток», которая 12 апреля 1961 года вывела на орбиту космический корабль с Юрием Гагариным, были изготовлены в Куйбышеве под руководством Д.И. Козлова.

В 1964 году по указанию С.П. Королева серийное производство и работы по созданию автоматических низкоорбитальных средств наблюдения были переданы филиалу № 3 ОКБ-1 и куйбышевскому заводу «Прогресс». Настоящим прорывом в космическом аппаратостроении стало создание спутника нового поколения «Янтарь-2К» для детального фотонаблюдения, первый запуск которого состоялся в 1974 году. Именно с того времени одним из основных направлений деятельности КБ Козлова Д.И. стало создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Впоследствии на основе этих разработок были созданы спутники ДЗЗ нового поколения «Ресурс-Ф», «Ресурс-ДК1» и «Ресурс-П».

В 1966 году коллективом КБ под руководством Дмитрия Ильича Козлова была создана трехступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз» для запуска пилотируемых космических кораблей и спутников различного назначения. Эта ракета и ее модификации: «Союз-У», «Союз-ФГ» стали самыми надежными средствами выведения в мире. Под руководством Дмитрия Ильича в начале 2000-х годов была осуществлена глубокая поэтапная модернизация ракеты-носителя «Союз». Новая ракета получила наименование «Союз-2». В настоящее время двумя модификациями новой ракеты «Союз-2» этапов 1а и 1б осуществляется большая часть запусков с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный.

Д.И. Козловым был предложен и разработан проект по созданию космодрома для ракеты-носителя «Союз-2» («Союз-СТ») на территории Гвианского космического центра в Южной Америке. Бессменный руководитель ЦСКБ, Дмитрий Ильич Козлов создал школу конструирования космических аппаратов, воспитал коллектив единомышленников, которому по плечу любые задачи.

Дмитрий Ильич Козлов (1919-2009) — Дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1979), кавалер четырех орденов Ленина (1956, 1960, 1961, 1979), ордена Октябрьской Революции (1971), ордена Красной Звезды (1944), ордена Отечественной войны I степени (1985), ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1994), лауреат Ленинской премии (1957), Государственных премий СССР (1976, 1983) и Государственной премии Российской Федерации (1994), награжден медалями «За оборону Ленинграда» (1943) и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1945), многими ведомственными и региональными наградами, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР (1984) и Российской академии наук, Почётный гражданин городов Тихорецка и Самары, первый Почётный гражданин Самарской области.

MIL OSI