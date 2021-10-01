«Газпром» наращивает добычу газа

Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

1 октября 2021, 12:50

За январь-сентябрь 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 378,1 млрд куб. м газа. Это на 17,3% (на 55,7 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 15,9% (на 23,9 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 145,8 млрд куб. м — это второй по величине показатель для 9 месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 млрд куб. м). Рост, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, — на 15,3% или на 19,3 млрд куб. м.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%).

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ, проводившихся с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах на 29 сентября остаются, по данным Gas Infrastructure Europe, на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 20,5 млрд куб. м газа.

При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа. Таким образом, останутся не восполненными 28% или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.

В украинских ПХГ на 29 сентября отставание по объему запасов от прошлого года — 32,6% или 9,1 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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