В. Тимченко: Цифровые технологии сделают процесс подготовки нормативных правовых актов качественнее, быстрее и прозрачнее

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ.

Тема заседания – «Использование современных технологий в нормотворчестве».

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В обсуждении приняли участие полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, представители профильных ведомств.

Вячеслав Тимченко подчеркнул, что сегодня процессы цифровизации и новые технологии активно влияют на все отрасли общественной жизни. «Не исключением является и государственное управление, в частности, деятельность должностных лиц по созданию правовых актов различных уровней и статусов».

Сенатор напомнил, что законотворческая деятельность включает в себя решение широкого круга задач – от написания законопроектов и проектов подзаконных актов, до подготовки судебных решений и локальных трудовых документов, гражданско-правовых договоров в рамках государственных закупок.

«Объемы работы по подготовке нормативно-правовых материалов с каждым годом растут. И существующие подходы, методики, инструменты осуществления этой деятельности уже недостаточны для того, чтобы обеспечить оперативную работу сотрудников государственных структур. Эта проблема особенно актуальна для федеральных и региональных субъектов права законодательной инициативы», — сказал парламентарий.

Интеллектуальные информационные системы, цифровые «помощники» для законодателей и другие электронные сервисы должны упростить процесс подготовки нормативных правовых актов и проектов документов, сделать его качественнее, быстрее и прозрачнее

Вячеслав Тимченко подчеркнул, что интеллектуальные информационные системы, цифровые «помощники» для законодателей и другие электронные сервисы должны упростить процесс подготовки нормативных правовых актов и проектов документов, сделать его качественнее, быстрее и прозрачнее. В том числе это позволит лучше информировать рядовых граждан и общество в целом о работе государственных органов.

«Создание единой цифровой среды подготовки правовых документов может стать эффективным механизмом информационного взаимодействия между всеми участниками законодательной процедуры, который так необходим на начальных этапах разработки законопроектов. Это поможет формировать единые подходы к концепциям изменений документов и ускорит вопросы межведомственного согласования инициатив», — подчеркнул законодатель.

Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Вячеслав Тимченко

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Заседание секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики при СФ

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Вячеслав Тимченко указал, что Совет Федерации осуществляет парламентский контроль по различным вопросам, в том числе следит за подготовкой нормативных правовых актов Правительства, необходимых для реализации норм принятых федеральных законов. «Здесь также необходима «оцифровка» существующего взаимодействия. Нам важно получать актуальные данные о ходе разработки конкретных документов в режиме реального времени».

Совет по развитию цифровой экономики при СФ активно поддерживает внедрение современных технологий в нормотворчестве, подчеркнул сенатор. «Именно поэтому мы хотим сегодня поговорить и о проектах, которые сейчас реализуются в государственных структурах, и о проблемах, которые препятствуют развитию цифровых технологий в области правотворчества. А также о решениях, которые помогут снять барьеры, сдерживающие цифровую трансформацию нормотворческой работы в России».

Алексей Херсонцев сообщил, что Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила «Концепцию развития технологий машиночитаемого права», в которой определены основные сферы их применения. «Это стандартизация и сертификация, сделки в машиночитаемом формате, контрольно-надзорная деятельность, отчетность, судопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях и нормотворчество». Утверждение Концепции — важнейший шаг для внедрения технологий машиночитаемого права в законотворческий процесс.

Он отметил, что тематику применения современных технологий в нормотворчестве в последнее время принято использовать в сочетании с такими терминами, как «машиночитаемое право», «искусственный интеллект». «Весь мир идет в этом направлении и нам в России тоже необходимо быстро реализовать эти проекты».

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