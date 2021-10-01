В. Рязанский: Большой потенциал и жизненный опыт пожилых людей должны быть востребованы обществом

Source: Russia – Council of the Federation

1 октября отмечается Международный день пожилых людей, сказал сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в Международный день пожилых людей обратился к гражданам старшего возраста.

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Сенатор напомнил, что 14 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к их проблемам.

«За последние десятилетия состав мирового населения резко изменился: с 1950 по 2010 годы средняя продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века», — сообщил парламентарий.

Пенсионеры – это не социальная обуза, а огромный накопленный человеческий капитал, который должен быть востребован обществом

В Российской Федерации сейчас также наблюдается тенденция к старению населения, сказал Валерий Рязанский, отметив, что зрелость общества всегда определяется по его отношению к детям и старшему поколению. «Пенсионеры – это не социальная обуза, а огромный накопленный человеческий капитал, который должен быть востребован обществом», — подчеркнул сенатор.

Он пожелал всем людям пожилого возраста крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни.

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