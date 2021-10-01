В Москве прошла жеребьёвка Чемпионата мира по волейболу

Source: Russia Ministry of Sport

30 сентября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась церемония жеребьёвки Чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года.

Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября. Чемпионат примут 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

Церемония началась с танцевальных номеров, посвящённых волейбольной тематике. Ведущими церемонии стали российский актёр театра и кино Юрий Колокольников и американская волейболистка Нориша Кэмпбелл. Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин представил главный приз турнира. А в церемонии распределения команд участвовали чемпионки мира Любовь Соколова, Екатерина Гамова и олимпийские чемпионы Тарас Хтей и Владимир Грбич.

С приветственными словами выступили президент Международной федерации волейбола Ари Граса и президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

«Это, безусловно, важное событие в жизни городов-организаторов, которое позволит увеличить популярность городов среди профессионалов и любителей. Уже меньше чем через год мы покажем вам красоту нашего спорта. Сегодня всё пронизано страстью к волейболу, все им были заряжены. Если уже сейчас, за год до события, под нашими ногами дрожит земля, представьте, какая атмосфера нас ждёт на Чемпионате мира», – отметил Ари Граса.

«У нас впереди 10 месяцев напряжённой работы, чтобы привлечь болельщиков на трибуны и увлечь волейболом ещё больше людей. В этот процесс активно включены регионы, принимающие турнир. Мы благодарны всем руководителям субъектов Российской Федерации, которые вносят серьёзный вклад в подготовку к Чемпионату. Международная федерация волейбола, Всероссийская федерация волейбола, российские ведомства и министерства – вместе мы сделаем всё, чтобы Чемпионат мира стал настоящим праздником спорта. Мы убеждены, что турнир в России станет одним из лучших в истории», – сказал Станислав Шевченко.

По итогам жеребьёвки российская сборная вошла в группу А и сыграет с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. Матч открытия пройдёт 26 августа в Санкт-Петербурге. Остальные матчи группы А состоятся в Москве.

В состав группы В вошли сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара – они сыграют в Кемерово. В группу С вошли команды Польши, США, Мексики и Болгарии – они проведут матчи в Новосибирске. В группу D вошли сборные Франции, Словении, Германии и Камеруна – они сыграют в Уфе. В группу Е вошли команды Италии, Канады, Турции, Китая, матчи пройдут в Екатеринбурге. В группу F вошли сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов, Египта – они проведут матчи в Красноярске.

По окончании церемонии жеребьёвки был дан старт продаж билетов на Чемпионат мира.

Пресс-служба Минспорта России

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