В. Кожин и И. Рукавишникова приняли участие в дебатах по проекту Второго дополнительного протокола к Конвенции по киберпреступности

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках «осеней сессии» ПАСЕ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы и первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области выступили в дистанционном формате на заседании ПАСЕ. Сенаторы приняли участие в дебатах, посвященных проекту Второго дополнительного протокола к Конвенции по киберпреступности о расширении сотрудничества и раскрытию электронных доказательств.

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Владимир Кожин отметил, что работа над протоколом шла очень медленно – пять лет. Несмотря на это, по мнению сенатора, сегодня протокол имеет ряд серьезных недостатков. «Протокол игнорирует современные виды киберугроз. В документе упомянуты только 9 составов преступлений в компьютерной сфере, а их сегодня, по данным ООН, более 30. На пороге -искусственный интеллект, квантовые технологии. Об этих вещах протокол даже не упоминает», — сообщил сенатор.

Очень важный недостаток протокола, по мнению сенатора, в том, что документ закрепляет применение на практике статьи 32b Будапештской конвенции. Владимир Кожин пояснил, что Россия не подписала Конвенцию в связи с тем, что статья 32 этого документа предусматривает возможность для государств-участников получить трансграничный доступ к информации, источник которой находится в другом государстве при условии получения согласия лиц, участвующих в обработке данных без уведомления компетентных органов государства, в котором находится источник информации. «Данный подход фактически подразумевает неограниченную свободу проникновения в информационное пространство других стран, нарушает принцип государственного суверенитета. Этот аспект по‑прежнему не решается протоколом», — сказал он.

Владимир Кожин напомнил, что в рамках ООН начал свою деятельность специальный комитет по разработке универсального договора по борьбе с киберпреступностью. В мае 2021 года в ходе заседания 75-й сессии ГА ООН консенсусом определены и закреплены правила работы Спецкомитета, принята резолюция ГА ООН 75/282 о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

«Документ позволяет начать открытый инклюзивный процесс переговоров по консультационной работе над Конвенцией, которая будет учитывать интересы всех стран и основываться на принципах суверенного равенства сторон и невмешательства во внутренние дела. Мы также считаем, что некоторые положения Будапештской Конвенции и обсуждаемого здесь протокола могли бы лечь в основу будущей универсальной Конвенции с тем, чтобы иметь больше возможностей для противодействия киберкриминалу и не создавать правовых коллизий существующими инструментами».

Особое внимание следует обратить на стремительное развитие технологий с применением искусственного интеллекта, которые могут быть использованы как во благо, так и в противоправных целях

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Александр Башкин

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Владимир Кожин

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Ирина Рукавишникова

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Ирина Рукавишникова

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Владимир Кожин

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По мнению Ирины Рукавишниковой, международные акты должны быть универсальными и выноситься для обсуждения на мировых площадках. «В частности, площадка Организации Объединенных Наций является основной для проведения такого рода дискуссий». Особое внимание следует обратить на стремительное развитие технологий с применением искусственного интеллекта, которые могут быть использованы как во благо, так и в противоправных целях.

Парламентарий подчеркнула, что следует идти не только по пути выработки процедур и требований в рамках борьбы с конкретными киберпреступлениями, но также параллельно развивать общественные институты, направленные на их профилактику. «Здесь могут быть эффективны механизмы саморегулирования, такие как, например, добровольная сертификация, добровольное соблюдение рекомендательных документов, выработанных экспертным сообществом. Использование таких механизмов особенно актуально в сфере применения технологий искусственного интеллекта».

Ирина Рукавишникова отметила, что в Европейском союзе сейчас только вырабатываются подходы к нормативному регулированию вопросов, отнесенных к высокому риску, таких как биометрическая идентификация личности, профилизация, формирование доказательственной базы при разбирательствах в судах. На межгосударственном уровне было бы правильно разработать общие этические нормы, которые могли бы быть восприняты в качестве рекомендаций для развития национального законодательства.

«Так, например, в настоящее время в нашей стране проходит стадию экспертных обсуждений проект Национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Он устанавливает общие принципы и стандарты поведения. Этими принципами могут и должны руководствоваться лица, принимающие различное участие в функционировании систем искусственного интеллекта на территории Российской Федерации. Сам Кодекс является рекомендательным документом и нарушение его положений не повлечет за собой юридической ответственности, но станет действенным механизмом общественного воздействия на недобросовестных акторов искусственного интеллекта», — пояснила парламентарий.

По ее словам, распространение этого опыта на международном уровне позволит активнее привлекать к участию в решении проблем в сфере кибербезопасности крупные транснациональные корпорации, а также в целом будет способствовать повышению эффективности системы противодействия киберугрозам.

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