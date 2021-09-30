Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Конференция30.09.2021 21:26

VII Всероссийская научно-техническая конференция «Измерения и испытания в ракетно-космической промышленности»

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» с 5 по 8 октября 2021 года в Пансионате «Планета» — филиале ФГУП Центр «Звездный» (Республика Крым, г. Евпатория) проводит VII Всероссийскую научно-техническую конференцию «Измерения и испытания в ракетно-космической промышленности».

На конференции планируется обсудить достигнутые результаты, проблемы и перспективы развития метрологического обеспечения при создании, серийном производстве и эксплуатации ракетно-космической техники в условиях развития цифровой экономики, изменения законодательства в области обеспечения единства измерений и аккредитации в национальной системе аккредитации, в интересах повышения ее качества и надежности.

К участию в конференции приглашены специалисты метрологических служб и испытательных подразделений организаций ракетно-космической и смежных отраслей промышленности, руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, институтов Росстандарта, Минобороны России, представители вузов и научной общественности.

По итогам конференции будут выданы сертификаты о прохождении обучения.

Контактное лицо Голега Алексей Вячеславович, тел.: +7 (495) 631-90-09 (доб. 22-78), электронная почта: Golega.av@roscosmos.ru.

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