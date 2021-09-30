25 лет поставкам российского газа в Грецию

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 сентября 2021, 19:10

25 лет назад, в сентябре 1996 года, начались первые трубопроводные поставки российского газа в Грецию.

За четверть века «Газпром» экспортировал в страну более 54 млрд куб. м газа. Ежегодный объем поставок вырос более чем в 15 раз.

Основой сотрудничества все эти годы является долгосрочный контракт с греческой корпорацией DEPA. Он был заключен в 1988 году и продолжает действовать до сих пор. В 2020 году подписан долгосрочный контракт еще с одной компанией — Mytilineos.

«Газпром» продолжает обеспечивать надежные поставки газа в Грецию. За девять месяцев 2021 года они выросли на 10,8% — до 2,5 млрд куб. м. Газ из России поступает через газопровод «Турецкий поток» и национальную газотранспортную систему Болгарии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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