Source: President of Russia – Kremlin

Тема форума 2021 года – «Сотрудничество в области экологии и зелёного роста». К дискуссии приглашены руководители ключевых министерств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.

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Выступление на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В.Путин: Прежде всего хочу сказать, что я очень рад Вас видеть, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Мы недавно совсем вместе работали, договорились о том, что примем участие в сегодняшнем мероприятии.

Вы сказали всё самое главное, мне осталось только прокомментировать некоторые вещи. Сделаю я это с удовольствием, и, может быть, даже удастся сформулировать некоторые предложения по тем тезисам, которые Вы сейчас изложили.

Прежде всего, конечно, хочу сказать, что я рад приветствовать участников очередного, семнадцатого уже по счёту Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Действительно, к сожалению, в прошлом году из-за пандемии нам вообще не удалось организовать встречу представителей регионов двух стран, но в этом году, – кстати, предложение Президента Казахстана, – мы договорились всё-таки провести данное мероприятие и вместе поработать хотя бы в формате видеоконференции.

В целом форумы регионов имеют действительно важное, очень важное значение: вносят существенный вклад не только в развитие связей по линии субъектов Российской Федерации и областей Казахстана, но и в целом способствуют укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнёрства. Я убеждён, что дискуссии в рамках нынешнего форума также будут полезными и принесут конкретную практическую отдачу.

Отмечу, что взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер. Мы с самого начала так и строили наши отношения, так было практически всегда на протяжении новейшей истории. Прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы.

Так, за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34 процента и составил, по нашим данным, 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 миллиардов долларов, и в этом большая заслуга именно межрегионального сотрудничества. Прочные связи со всеми областями Республики Казахстан поддерживают 76 из 85 субъектов Российской Федерации.

Вызывает, безусловно, удовлетворение, что в последнее время обмен делегациями региональных властей, представителей бизнеса, общественности продолжился и активно развивается. Только в третьем квартале этого года Казахстан посетили главы Башкортостана, Астраханской, Рязанской областей, на очереди визиты к своим казахстанским коллегам представительной делегации из Удмуртии, Свердловской области.

Ведётся работа по линии городов-побратимов: между Москвой и Нур-Султаном, Санкт-Петербургом и Алма-Атой, Ростовом-на-Дону и Уральском, Махачкалой и Актау, Омском и Павлодаром.

Сформирована внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия. К нынешнему форуму приурочено подписание целого ряда важных соглашений между субъектами Российской Федерации и областями Республики Казахстан, готовится межправсоглашение, точнее сказать даже – программа межрегионального и приграничного сотрудничества на период до 2023 года.

Характерно, что в этом году форум посвящён такой актуальной теме, – и Президент Казахстана сейчас об этом подробно уже сказал, – как экология и «зелёный рост». Это тренд во всём мире, конечно, и в России, и Казахстане этим вопросам также уделяется очень большое, если не сказать первостепенное, внимание.

Наши страны уже накопили в этом солидный опыт сотрудничества – как раз в области защиты окружающей среды, водного – что для нас очень важно, я подтверждаю слова Президента Казахстана – и лесного хозяйства. Для нас, для России это особенно важно. Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что в Казахстане мало территорий, покрытых лесами, но в России много.

И здесь нам нужно договориться о взаимном сотрудничестве в интересах двух стан, рационально использовать наши возможности, казахстанские, говорить и работать над биоразнообразием, над особо охраняемыми природными территориями.

Плодотворный диалог ведётся и по линии федеральных и региональных природоохранных ведомств. Успешно действуют Российско-Казахстанская комиссия по вопросам окружающей среды, Комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал.

Мы все хорошо знаем, что Урал, как и Иртыш, это две большие реки, протекающие по России и по Казахстану, и они имеют для наших стран действительно очень важное экономическое, и природное, и даже культурное значение. Неслучайно для сохранения экосистем бассейнов Урала и Иртыша приняты и успешно реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие существенное наше совместное участие во всех этих мероприятиях – научно обоснованных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке сточных вод. Есть идея синхронизировать работу по двум этим программам, подготовив по ним соответствующие «дорожные карты», что, на мой взгляд, абсолютно правильно.

Напомню, что десять лет назад Россия и Казахстан совместно создали трансграничный природный комплекс «Алтай», включающий Катон-Карагайский национальный парк в восточном Казахстане и государственный биосферный заповедник «Катунский» в Республике Алтай в России. Это решение было абсолютно верным, ведь природа, как мы знаем, границ не знает никаких, защищать её нужно сообща, и эффективнее сообща это делать.

Поэтому мы, конечно же, поддерживаем планы по реализации под эгидой ЮНЕСКО другого трансграничного проекта, который позволит «соединить» экосистемы природного комплекса «Бокейорда» – Западно-Казахстанская область на западе Казахстана – и заповедника «Озеро Эльтон», это Волгоградская область России.

Среди насущных вопросов общей для России и Казахстана экологической повестки – сохранение популяций редких видов животных, Президент Казахстана сейчас как раз об этом убедительно и сказал. Это сайгак, каспийский тюлень. Борьба, конечно же, с пожарами вообще – мы понимаем, что для Казахстана, и для нас, собственно говоря, очень важна борьба со степными пожарами. Здесь и посадка искусственных защитных лесных полос, оздоровление лесного фонда. Заниматься всем этим, безусловно, нужно на основе партнёрства и сотрудничества – по-другому не получится просто, это совершенно очевидная вещь.

Уважаемые коллеги!

Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идёт о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведётся активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. Так, у нас принят Федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования. Разрабатывается «дорожная карта» декарбонизации экономики с прицелом на то, что к её реализации будут подключены все российские регионы, естественно с учётом их социальных и экономических реалий, особенностей климата и обеспеченности природными ресурсами.

Кроме того, большое внимание мы уделяем сквозному технологическому обновлению региональных экономик, совершенствованию инфраструктуры. Мы стимулируем власть, бизнес на местах увеличивать долю низкоуглеродной энергетики, активнее внедрять технологии, снижающие углеродный след промышленности, повышать энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В российских регионах многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива. В сфере нефтедобычи внедряются современные и эффективные системы улавливания попутного газа. Очень многое мы здесь сделали, очень многое – намного больше даже, чем во многих других странах, особенно в нефтедобывающих странах. У нас здесь накоплен хороший опыт, и, если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ними им поделиться. Насколько понимаю, у казахстанских партнёров к этой теме есть интерес, а значит, есть и поле – и в данном случае – для плодотворной кооперации.

В ряде субъектов Российской Федерации создаётся сеть полигонов для измерения антропогенных выбросов и расчёта углеродного баланса. Подобные системы мониторинга скоро заработают в Калининградской области, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Сахалинской областях, в Краснодарском крае, в Чеченской Республике.

В Сахалинской области начат эксперимент по внедрению низко- и безуглеродных технологий, которые позволят обеспечить углеродную нейтральность региона уже к 2025 году. Будут отработаны методики верификации и учёта выбросов, а главное, создана первая в России система торговли углеродными единицами. Мы готовы поделиться всеми этими наработками, опытом с коллегами из Казахстана.

Но, конечно, мы не должны забывать, что мы нефте- и газодобывающие страны, и здесь этот переход к низкоуглеродной экономике без газа практически невозможен, это просто нереалистично. Что касается транспорта на газомоторном топливе, о чём Касым-Жомарт Кемелевич, мы тоже работаем в этом направлении и готовы объединять усилия, тем более что транспорт у нас передвигается активно через границу и очень важно иметь соответствующие заправки, пункты обслуживания и так далее – как на одной, так и на другой территории. Это абсолютно практический вопрос.

У нас также имеются серьёзные наработки в сфере водородных технологий. В частности, запущены проекты развития водородного транспорта. Открыты для кооперации с казахстанскими партнёрами в проектировании оборудования, реализации проектов по производству, хранению, транспортировке водорода.

Большое внимание в России уделяется и расширению применения, как я уже сказал, газомоторного топлива, развитию соответствующей газовой инфраструктуры. Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, – я эту цифру назову и не то что я надеюсь, уверен, что она будет реальная, – [будут] достигнуты 140 миллионов тонн в год. В этой отрасли также видим поле для совместной работы с казахстанскими друзьями.

В области мирного атома – мой казахстанский коллега и друг сказал об этом – мы внимательно смотрим за планами наших соседей, наших друзей, союзников, в том числе и в Казахстане по развитию атомной энергетики. Я сказал, что попытаюсь сформулировать даже предложения на те тезисы, с которыми выступил Президент Казахстана: Россия предлагает партнёрам, в том числе казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения.

В частности, речь могла бы идти о строительстве в Республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идёт о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием атомной энергии.

Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки.

В общем, хотел бы ещё раз повторить: у России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и «зелёного роста». Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран – и России, и Казахстана. Со своей стороны, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем, мы говорим об этом постоянно, в разных форматах, безусловно, будем поддерживать наших коллег – и в правительствах, и в регионах.

Уважаемые коллеги!

В заключение хотел бы поблагодарить организаторов и всех участников форума, пожелать дальнейших успехов.

В 2022 году очередной межрегиональный форум должен состояться в России, мы наметили Оренбург. Я приглашаю всех к нам в гости и надеюсь, что мы сможем собраться уже в очном формате. Надеюсь, что наша совместная работа, в том числе в области борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, даст необходимые результаты и мы сможем, наконец, встретиться лично, поговорить подробно обо всех планах, проектах, принять необходимые решения для эффективного движения вперёд.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI