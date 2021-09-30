С. Рябухин проинспектировал работу интеллектуального центра городского управления Ульяновска

Source: Russia – Council of the Federation

В соответствии с федеральным проектом «Умный город» ведется работа по внедрению интеллектуальных цифровых технологий в сферу городского хозяйства, отметил сенатор.

Первый заместитель Председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в рамках работы в регионе проконтролировал ход реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в г. Ульяновске.

Как отметил сенатор, на прошедшем в апреле этого года заседании Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации было подчеркнуто, что развитие и регулирование цифровой среды относится к наиболее актуальным вопросам государственной повестки.

Сергей Рябухин ознакомился с работой Центра управления городом. В соответствии с федеральным проектом «Умный город» ведется работа по внедрению интеллектуальных цифровых технологий в сферу городского хозяйства.

Ульяновск стал одним из пилотных городов России, где с 2019 года начато осуществление этой идеи. Городская «Дорожная карта» по реализации мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных цифровых технологий, включена в число лучших в стране

По словам парламентария, Ульяновск стал одним из пилотных городов России, где с 2019 года начато осуществление этой идеи. Городская «Дорожная карта» по реализации мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных цифровых технологий, включена в число лучших в стране.

Сергей Рябухин ознакомился с работой Центра управления городом

Рассчитанный на 2019–2024 годы, проект предусматривает реализацию 75 мероприятий по восьми направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис, добавил сенатор.

«Программа по формированию умных городов реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Сегодня перед регионами стоит важная задача — повысить конкурентоспособность своих городов, сформировать эффективную систему управления хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для жизни населения», — подчеркнул Сергей Рябухин.

MIL OSI