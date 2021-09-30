С. Кисляк выступил на пленарном заседании ПАСЕ в ходе обсуждения ситуации в Афганистане

Source: Russia – Council of the Federation

Попытки навязать силой демократию западного типа странам с абсолютно другой историей и культурой провалились, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия принял участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В ходе дебатов обсуждалась создавшаяся ситуация в Афганистане и ее последствия для региона и всего мира.

Смотрите также

Сенатор подчеркнул, что такая важная тема требует более обдуманного обсуждения, чем позволяет отведенный на сессии формат дебатов по срочной процедуре, так как мы говорим о происходящих в мире серьезных событиях и последствиях для европейских стран. Сенатор особо отметил, что попытки навязать силой демократию западного типа странам с абсолютно другой историей и культурой полностью провалились. «И Афганистан это продемонстрировал в полной мере. Стремительный уход США и их союзников из Афганистана только это подтверждает».

Сергей Кисляк привлек внимание европейских коллег, что именно благодаря дипломатическим усилиям России удалось установить диалог с действующими властями Афганистана. «Стране необходима помощь, чтобы сформировать инклюзивное правительство, которое представляло бы все этнополитические силы страны, чтобы там была стабильность, которая позволила бы решить все основные проблемы», — считает парламентарий.

«Мы разделяем важность усилий по предотвращению террористической угрозы, распространения террористов из Афганистана под видом беженцев в наших странах. Мы поддерживаем центральную роль ООН, о чем говорится в проекте соответствующей резолюции ПАСЕ», — сказал Сергей Кисляк.

В то же время, полагает сенатор, рекомендации и положения этой резолюции не должны вылиться в очередное навязывание элементов демократии Афганистану.

«Нам надо с нынешним режимом работать, внимательно следить за тем, чтобы он выполнял свои обещания. В частности, это намерение провести всеобщие выборы, всеобщую амнистию правительственных чиновников, соблюдение прав женщин, борьба с производством наркотиков. Из Афганистана не должна исходить угроза безопасности третьим странам – это первоочередные задачи», — добавил парламентарий.

MIL OSI